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Інвестори готові відмовитися
від 80 млрд грн на користь...

Інвестори готові відмовитися від 80 млрд грн на користь...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 23:29

Інвестори готові відмовитися від 80 млрд грн на користь...

Пропонуємо до обговорення:
Західні інвестори готові відмовитися від 80 млрд грн в чинних і запланованих проектах зеленої енергетики на користь України, щоб досягти компромісу з урядом і підписати меморандум, який дасть розуміння подальших перспектив зеленої енергетики в державі.

Дивися повний текст Інвестори готові відмовитися від 80 млрд грн на користь України в рамках меморандуму щодо зеленої енергетики.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 23:30

инвесторы *** ) ключевые объемы - у ахметова))) ага))) джинса опять )))
luckymix
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 04:13

  luckymix написав:инвесторы *** ) ключевые объемы - у ахметова))) ага)))


"Західні інвестори" :lol:
Амвросий
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