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Інвестори готові відмовитися від 80 млрд грн на користь...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 01 чер, 2020 23:29
Пропонуємо до обговорення:
Західні інвестори готові відмовитися від 80 млрд грн в чинних і запланованих проектах зеленої енергетики на користь України, щоб досягти компромісу з урядом і підписати меморандум, який дасть розуміння подальших перспектив зеленої енергетики в державі.
Дивися повний текст Інвестори готові відмовитися від 80 млрд грн на користь України в рамках меморандуму щодо зеленої енергетики
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R2
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Додано: Пон 01 чер, 2020 23:30
инвесторы *** ) ключевые объемы - у ахметова))) ага))) джинса опять )))
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luckymix
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Додано: Вів 02 чер, 2020 08:16
Читати треба правильно. В сектор зеленої енергетики було залучено 10 мільярдів доларів, чверть з цієї суми – іноземні інвестиції. При цьому тривалі переговори з державою погіршують можливості для залучення інвестицій не тільки в сектор зеленої енергетики, але і в економіку України в цілому. Тому всі іноземні інвестиції а це якраз чверть від 10 мільярдів доларів=80 мільярдів гривень не будуть надані в зелену енергетику..
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pogorelets
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Додано: Вів 02 чер, 2020 10:40
Специально для pogorelets, ВЫ ПЕРЕДЁРГИВАЕТЕ!
"ЗЕленая" энергетика на самом деле совсем не зелёная!
И если у вас на лужайке стоит СЭУ на 30квт то где-то слито химикатов и отходов от производства столько что там в ближайшие десятилетия будет локальный химический армагеддон.
По срокам окупаемости, если под эти тарифы (самые высокие в Европе) ставят СЭУ на 30квт то наверное людишки хотели банально зарабатоть на государстве!
Посчитали что вложения отобъются за 4-5 лет.
Но почему в радость любителям солнечной ренты все должны оплачивать их праздник?
Потому что они такие умные, и находчивые заняли свое место под солнцем и я обязана оплатить их праздник?
Никто ничего не попутал? Я как рациональный потребитель электроэнергии всегда выберу безопасную и дешевую электроэнергию!
А с учётом того что угольные, атомные, ГЭС электростанции у нас закрывают все потребности в генерации , то дотировать любые СЭУ это 100% разбазаривание государственных денег.
Не нравится, сами пользуйтесь и продавайте своим соседям свое зелёное электричество, и узнайте его реальную цену.
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straponesa
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Додано: Вів 02 чер, 2020 10:50
straponesa написав:
Специально для pogorelets, ВЫ ПЕРЕДЁРГИВАЕТЕ!
"ЗЕленая" энергетика на самом деле совсем не зелёная!
И если у вас на лужайке стоит СЭУ на 30квт то где-то слито химикатов и отходов от производства столько что там в ближайшие десятилетия будет локальный химический армагеддон.
По срокам окупаемости, если под эти тарифы (самые высокие в Европе) ставят СЭУ на 30квт то наверное людишки хотели банально зарабатоть на государстве!
Посчитали что вложения отобъются за 4-5 лет.
Но почему в радость любителям солнечной ренты все должны оплачивать их праздник?
Потому что они такие умные, и находчивые заняли свое место под солнцем и я обязана оплатить их праздник?
Никто ничего не попутал? Я как рациональный потребитель электроэнергии всегда выберу безопасную и дешевую электроэнергию!
А с учётом того что угольные, атомные, ГЭС электростанции у нас закрывают все потребности в генерации , то дотировать любые СЭУ это 100% разбазаривание государственных денег.
Не нравится, сами пользуйтесь и продавайте своим соседям свое зелёное электричество, и узнайте его реальную цену.
Я вас умоляю,это ротшильд и техисполнитель сорос свои щупальца..При такой цене инвестиции отбивают сразу ,это началось еще при вальцмане,мне если продолжить-обвинять будут в нацизме и ксен6офобии.
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limo
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