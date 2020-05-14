Інвестори готові відмовитися від 80 млрд грн на користь...

Додано: Вів 02 чер, 2020 10:40

Специально для pogorelets, ВЫ ПЕРЕДЁРГИВАЕТЕ!

"ЗЕленая" энергетика на самом деле совсем не зелёная!

И если у вас на лужайке стоит СЭУ на 30квт то где-то слито химикатов и отходов от производства столько что там в ближайшие десятилетия будет локальный химический армагеддон.

По срокам окупаемости, если под эти тарифы (самые высокие в Европе) ставят СЭУ на 30квт то наверное людишки хотели банально зарабатоть на государстве!

Посчитали что вложения отобъются за 4-5 лет.

Но почему в радость любителям солнечной ренты все должны оплачивать их праздник?

Потому что они такие умные, и находчивые заняли свое место под солнцем и я обязана оплатить их праздник?

Никто ничего не попутал? Я как рациональный потребитель электроэнергии всегда выберу безопасную и дешевую электроэнергию!

А с учётом того что угольные, атомные, ГЭС электростанции у нас закрывают все потребности в генерации , то дотировать любые СЭУ это 100% разбазаривание государственных денег.

Не нравится, сами пользуйтесь и продавайте своим соседям свое зелёное электричество, и узнайте его реальную цену.