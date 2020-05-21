Минулого року МІБ задекларував 57,18 млн грн чистого прибутку.
Дивися повний текст Активи банку Порошенка в 2019 р. скоротилися в 3,2 разу.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 03 чер, 2020 16:38
Активи банку Порошенка в 2019 р. скоротилися в 3,2 разу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Активи банку Порошенка в 2019 р. скоротилися в 3,2 разу.
Додано: Сер 03 чер, 2020 16:38
Клиенты бегут благодаря политиканству зельцмана. Боятся что "новые лица" разорят банк.
|