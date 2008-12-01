я хотел создать новый форум на английском языке, для союзников из североатлантического альянса.
может тут добавят английскую версию? есть форумы на английском про банки украинские?
|
|
|
Підтримка та супровід всіх сервісів Finance.UA
Додано: Сер 03 чер, 2020 19:53
Английскую версию форума?
я хотел создать новый форум на английском языке, для союзников из североатлантического альянса.
может тут добавят английскую версию? есть форумы на английском про банки украинские?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Сер 03 чер, 2020 20:39
Re: Английскую версию форума?
Язык форума этотв первую очередь тот, нв котором общаются. Можно сделать английский интерфейс, это не сложно, но толку?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор, flom
|