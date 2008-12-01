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Attn!!!
Реструктуризация Форума!

Attn!!! Реструктуризация Форума!
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Підтримка та супровід всіх сервісів Finance.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 сер, 2017 12:25

Attn!!! Реструктуризация Форума!

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Уважаемые друзья,

Как Вы успели заметить, на сайте Finance.UA появляются новые разделы - кредитные карты, бонус к депозитам и пр.

По секрету: "В ближайшее время изменения коснуться практически всего сайта и мы надеемся, что Вам понравится".

Форум https://forum.finance.ua также ждут перемены, первые изменения уже происходят на Ваших глазах.

Чтобы изменения происходили для пользователей Форума более комфортно, рекомендуем сохранить ссылки на наиболее посещаемые Вами темы. Для этого можно добавить их в "Избранное" (в "Закладки").

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В случае возникновения каких-либо проблем или при обнаружении ошибок, сообщайте нам любым удобным для Вас способом Підтримка і супровід (SUPPORT)
Форма обратной связи: https://finance.ua/ua/feedback

Спасибо за понимание.
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Повідомлення Додано: Вів 01 сер, 2017 21:12

Re: Attn!!! Реструктуризация Форума!

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Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Вів 01 сер, 2017 21:45

Re: Attn!!! Реструктуризация Форума!

Загладки) и дайте уже наконец дизлайги
UT SEMENTEM FECERIS, ITA ET METES
Corpocrator
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Повідомлення Додано: Сер 02 сер, 2017 00:03

  Corpocrator написав:дизлайги


И блюющий смайл.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Сер 02 сер, 2017 10:31

Corpocrator исправил.
Не дадим :mrgreen:

С ув.
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Повідомлення Додано: Сер 15 лис, 2017 15:06

Re: Attn!!! Реструктуризация Форума!

А куда делись валюты мира? Никак не могу найти.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 15 лис, 2017 16:45

Re: Attn!!! Реструктуризация Форума!

Шановний BIGor!
Якщо саме цю тему Ви мали на увазі- Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) - то вона не зникла

З пов.Ірина
Irina555
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Повідомлення Додано: Сер 15 лис, 2017 16:59

  Irina555 написав:Шановний BIGor!
Якщо саме цю тему Ви мали на увазі- Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) - то вона не зникла

З пов.Ірина

Шукаю, як зайти с головної сторінки на сторінку https://banknotes.finance.ua/ (знайшов через гугл пошук) :D
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 15 лис, 2017 17:33

Купюри країн Світу

BIGor Google знайде все :wink:

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Irina555
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 18:28

Розгляньте обмеження, яке б не давало користувачу писати на одній сторінці більше 2 повідомлень
Бо деякі гілки переходять в міжсобойчик
Наприклад будівельник-дейтройт
На кожній сторінці є одне-два повідомлення від будівельника і по 3-5 відповідей дейтройта на кожне з повідомлень
Як це зробити
Ну наприклад заборонити писати більше двох повідомлень на сторінку.Я думаю що присутність 2 (на крайняк три) з 10 повідомлень на кожній з сторінок більш ніж достатньо щоб
а - донести свою думку
б - дати можливість(залишити місце) і іншим донести свою думку.
Якщо навіть щось забув- то можеш відредагувати вже написане.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik
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