У Києві хочуть зносити

Додано: Чет 04 чер, 2020 06:52

Снесут 4-5-этажный хрущик и вместо него воткнут свечку на 20 этажей со всеми вытекающими. Ну а что, куивляне схавают.

А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)