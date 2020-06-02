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У Києві хочуть зносити
"хрущовки" в трьох районах

У Києві хочуть зносити "хрущовки" в трьох районах
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  #12>
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 21:00

У Києві хочуть зносити "хрущовки" в трьох районах

Пропонуємо до обговорення:
У Києві зноситимуть житлові багатоповерхові будинки.

Дивися повний текст У Києві хочуть зносити \"хрущовки\" в трьох районах.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 21:00

Уже что,закон приняли?Кличко с застройщиками не нажрется никогда.Вместо хрущёвок людей переселят в новые сараи.Надо бы сопротивляться,власти вконец обнаглели.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 06:52

Снесут 4-5-этажный хрущик и вместо него воткнут свечку на 20 этажей со всеми вытекающими. Ну а что, куивляне схавают.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 09:29

Re: У Києві хочуть зносити

  summacut написав:откнут свечку на 20 этажей со всеми вытекающими. Ну а что, куивляне схавают.

Какими вытекающими ? Тепло в квартирах, нормальные лифты, ухоженная придомовая территория. Лучше текущие трубы, обосранные подъезды и плесень на стенах в угловых квартирах :D Расчетный срок службы хрущей 50-60 лет (на то что особо одаренные будут сносить какие-то конструкции ни кто и не предпологал). Надо дождаться пока они сыпаться начтут, как с мостами, и постом героически спасать людей из под завалов ? Хотя да, обидно потерять элемент "романтики", когда покакал и выхолодишь в ванную чтоб помыть руки :mrgreen:
ssnet
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 11:47

Сказки для приезжих))) Уж сколько лет эти рассказы вешают на уши..
rytton
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 13:27

Уже столько этих новых стройплощадок, перенаселенность районов и нарушение плотности по ДБН.
Вообще мораторий бы на новое строительство, пусть достроят то что начали и всю инфраструктуру, что наобещали и не построили, а потом и новые дома.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 13:33

Если опубликовать статью с противаположным смыслом, типа "В Киеве НЕ хотят сносить "хрущевки.." тональность комментарииев и их авторство не особо изменятся
lauder7
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 13:40

  ssnet написав:Расчетный срок службы хрущей 50-60 лет (

Рекомендую пану сснет почитати радянські ГОСТИ на житло.
Він з подивом взнає, що у цегляних капітальних багатоповерхівок ресурс до капремонта 130 (сто тридцять) років.

http://kbu.org.ua/assets/app/documents/ ... D0%B4..pdf
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Frant
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 13:47

  Frant написав:
  ssnet написав:Расчетный срок службы хрущей 50-60 лет (

Рекомендую пану сснет почитати радянські ГОСТИ на житло.
Він з подивом взнає, що у цегляних капітальних багатоповерхівок ресурс до капремонта 130 (сто тридцять) років.

Одна беда -- хрущи "панельками" не просто так называют...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 14:04

Думаю что "укрозастрройщики"-"недостройщики-недоучки" вместе с кличко хотят посносить хрущевки потому что хрущевки могут пережить их перекошенные и трескающиеся новостройки к слову продающиеся по космическим ценам.
blueiceua
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