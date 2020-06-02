У Києві хочуть зносити

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ssnet написав:Расчетный срок службы хрущей 50-60 лет (
Рекомендую пану сснет почитати радянські ГОСТИ на житло. Він з подивом взнає, що у цегляних капітальних багатоповерхівок ресурс до капремонта 130 (сто тридцять) років.
Одна беда -- хрущи "панельками" не просто так называют...
Так їх є 2 види - цегляні і панельні . Панельні - це таки повний шлак в принципі . З них і треба починати . А цегляні мають деякі плюси і досі ... Їх по німецьким підходам перебудувати - і ще сто років стоятимуть . А так вони 25-поверхівок натицяють через 30 м - оце будуть вже таки трущоби - хоч спочатку і нові ... Типові хрущі стоять через 30 м , сучасні 25-поверхові - приблизно через 50 , причому незалежно від статусу чи класу ( хіба розміщення краще ) ... А якщо нове на місці хрущів та ще й правильно розміщене - то туди всі захочуть ... Хоч на Нивки , хоч на Відрадний ...
Frant написав:Рекомендую пану сснет почитати радянські ГОСТИ на житло. Він з подивом взнає, що у цегляних капітальних багатоповерхівок ресурс до капремонта 130 (сто тридцять) років.
Одна беда -- хрущи "панельками" не просто так называют...
Так їх є 2 види - цегляні і панельні . Панельні - це таки повний шлак в принципі . З них і треба починати . А цегляні мають деякі плюси і досі ... Їх по німецьким підходам перебудувати - і ще сто років стоятимуть . А так вони 25-поверхівок натицяють через 30 м - оце будуть вже таки трущоби - хоч спочатку і нові ... Типові хрущі стоять через 30 м , сучасні 25-поверхові - приблизно через 50 , причому незалежно від статусу чи класу ( хіба розміщення краще ) ... А якщо нове на місці хрущів та ще й правильно розміщене - то туди всі захочуть ... Хоч на Нивки , хоч на Відрадний ...
це все так, але крім цього всіх цікавить механізм, який буде забезпечувати переселення. всі ж розуміють, що хоч і хрущ, але в прицентральному р-ні - це одне, а квартира на умовній троєщині, хоч і в 1.5 рази більше - це зовсім інше. це по 1е. по 2е, на переїзд потрібні кошти - ремонт, меблі і т.д. і т.п. і не всіх вони є в достатній кількості. яким чином переселятися якщо немає за що?
wild.tomcat написав: це все так, але крім цього всіх цікавить механізм, який буде забезпечувати переселення. всі ж розуміють, що хоч і хрущ, але в прицентральному р-ні - це одне, а квартира на умовній троєщині, хоч і в 1.5 рази більше - це зовсім інше. це по 1е. по 2е, на переїзд потрібні кошти - ремонт, меблі і т.д. і т.п. і не всіх вони є в достатній кількості. яким чином переселятися якщо немає за що?
Ну - теоретично мали б бути переселення хвилями в одному районі . В один новий будинок можна 4-5 хрущиків переселити спокійно . Тут насправді все складно . Від реальної площі , поверху , конкретного будинку до процедури ... Все це - корупційні ризики ... В Москві колись так і було . Ну а немає грошей - то можна ж брати не 1.5 площі - а 1 , але під ключ ... Насправді можна процедури всі ці продумати - але що з того вийде ...
wild.tomcat написав: це все так, але крім цього всіх цікавить механізм, який буде забезпечувати переселення. всі ж розуміють, що хоч і хрущ, але в прицентральному р-ні - це одне, а квартира на умовній троєщині, хоч і в 1.5 рази більше - це зовсім інше. це по 1е. по 2е, на переїзд потрібні кошти - ремонт, меблі і т.д. і т.п. і не всіх вони є в достатній кількості. яким чином переселятися якщо немає за що?
Ну - теоретично мали б бути переселення хвилями в одному районі . В один новий будинок можна 4-5 хрущиків переселити спокійно . Тут насправді все складно . Від реальної площі , поверху , конкретного будинку до процедури ... Все це - корупційні ризики ... В Москві колись так і було . Ну а немає грошей - то можна ж брати не 1.5 площі - а 1 , але під ключ ... Насправді можна процедури всі ці продумати - але що з того вийде ...
Что выйдет -- по тому же Мордору и судить можно -- на "реновацию" там только ленивый не плюется (или тот, кого это не коснулось).