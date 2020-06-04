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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 04 чер, 2020 17:41
Re: мостов нет
мосты и высотки это совсем разные строительства и доходы хозяев
Додано: Чет 04 чер, 2020 23:01
Педалик сам "построен" почти 50 лет назад. Морально устарел, пора сносить.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Додано: Вів 09 чер, 2020 21:52
Re: У Києві хочуть зносити
Тобто замість нормальних хрущовок у 5 поверхів людей переселять в 30-поверхові шпаківні?
Нах.р треба...
Додано: Вів 09 чер, 2020 23:23
А детальнее что и в каком районе Москвы предложили жителям снесенных хрущевок?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Вів 09 чер, 2020 23:24
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 10 чер, 2020 10:00
Если кратко: предложили "потемкинские бараки" в "глубинах" районов. Застройка при этом напоминает каменные джунгли Позняков/Осокорков/Харьковской.
А если учесть отсутствие метро (по сравнению с Мордором) -- выбираться оттуда может быть весесым квестом...
Додано: Сер 10 чер, 2020 10:14
Все правильно - цегляні хрущовки взагалі в цілому дуже непогані можуть стати ...
Он як німці роблять :
Додано: Сер 10 чер, 2020 10:29
так себе пример.
гляньте на окрестности - это какие-то маленькие городки/села или бывшие военные городки ЗГВ. В условном центре Берлина/Мюнхена/Франкфурта все равно бы снесли и отгрохали что-то повыше.
проблема состоит в том, что общая изношенность систем и несовременность планировок приводит к тому, что даже дешевле снести и построить такой же, нежели капиталить. Но так как земля в мегаполисах на вес золота, то приходится увеличивать этажность, иначе неясно, кто заплатит за праздник жизни
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