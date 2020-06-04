У Києві хочуть зносити

это вы у диванного теоретика спрашиваете, у которого вся Москва это мордор, застроенная метро исключительно, чтобы гоблины прятались от набегов светлых эльфов. По этой же причине эльфам в Киеве метро не требуется, ибо эльфы передвигаются на крыльях
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 10 чер, 2020 13:40
это вы у диванного теоретика спрашиваете, у которого вся Москва это мордор, застроенная метро исключительно, чтобы гоблины прятались от набегов светлых эльфов. По этой же причине эльфам в Киеве метро не требуется, ибо эльфы передвигаются на крыльях
Додано: Сер 10 чер, 2020 14:11
Так конкретные вопросы -- в студию. Карты переселений -- общедоступны. Блоги, в которых народ "радуется" переселениям -- тоже.
Додано: Сер 10 чер, 2020 14:13
Какая-то шутка слишком тонкая получилась... Речь шла всего лишь о количестве станций.
Додано: Сер 10 чер, 2020 14:28
Т. е. я сам себе должен ответить, а вы не в состоянии рассказать мне о паре примеров где люди недовольны. Например, куда переселили с 5-тиэтажек на Дмитриевском шоссе и почему переселенные недовольны
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 10 чер, 2020 15:51
1. Как два пальца:
-- при желании можно найти и больше...
2. Понятия не имею (и даже интересоваться не собираюсь) -- и не обещал, вроде.
Додано: Сер 10 чер, 2020 15:53
даже не сомневался, что больше всего ренновацией возмущаются Бибиси и Дойчвел. Странно, что в списке нет радио свобода, гуглите лучше
Додано: Сер 10 чер, 2020 16:04
А кто возмущаться должен? -- Первый канал и Соколов-ТВ? -- лично ВВП в Твитере?
Додано: Сер 10 чер, 2020 16:11
Додано: Сер 10 чер, 2020 16:23
На каких ресурсах они должны возмущаться?.. все те же первый канал/соколов-тв?
Почему именно "большинство" -- в "той стране" ему, как известно, на все пофиг -- а 20тыс. человек -- не такое уж и меньшинство, вроде:
Додано: Сер 10 чер, 2020 16:26
мдя - ваше мнение непокобелимо. Давайте педивикию глянем:
"С начала мая в Москве прошло около 500 народных сходов, на которых горожане требовали включения их домов в программу реновации. По сведениям «Российской газеты», стихийные акции посетили около 35 тысяч человек[67]. Сразу несколько акций пришлись на 13 мая: около 300 человек собрались на улице Лётчика Бабушкина, 500 человек собрались на Семёновской площади, 350 — на Дмитровском шоссе возле кинотеатра «Комсомолец», около 1000 — в Кузьминках возле парка. Участники акций заявляли о плачевном состоянии своих домов, требовали включения в программу, если дом отсутствовал в предварительном списке, и скорейшего расселения. На этих митингах перед горожанами выступили депутаты Госдумы и Мосгордумы, члены Общественной палаты Москвы: Иван Тетерин, Лариса Картавцева, Александр Козлов, Пётр Толстой[68].
Противники реновации приняли участие в согласованном митинге противников программы «Против сноса Москвы, в защиту частной собственности» 14 мая на проспекте Сахарова. Мероприятие было организовано муниципальными депутатами Юлией Галяминой и Еленой Русаковой, журналистами Татьяной Кособоковой и Екатериной Винокуровой и заявлено как неполитическое: участники стояли с плакатами и транспарантами «Мы за реновацию власти», «Против реновации», «Сносу нет», «Не ломайте наш дом», «Измайлово против реновации», «Сохраним Богородское», «Марфино против». Активисты движения «Белый счётчик» насчитали на акции 22 тысячи человек. Помимо противников реновации, на митинге попыталась выступить со своими доводами представительница мэрии, но толпа освистала её, а организаторы — отключили микрофон. Планировавший выступить на митинге политик Дмитрий Гудков отказался от своей речи в знак солидарности с Алексеем Навальным, которого полиция вывела с акции по требованию одного из организаторов. В резолюцию митинга вошли требования об отклонении законопроекта № 120505-7, отмены голосования в «Активном гражданине», расширения полномочий собственников земли и широком обсуждении будущего генерального плана Москвы. После мероприятия Сергей Собянин пообещал учесть мнения москвичей и внимательно отнестись к прозвучавшим на митинге содержательным заявлениям"
Зараз переглядають цей форум: dnnikolay74 і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|