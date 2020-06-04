У Києві хочуть зносити

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shapo написав:Т. е. я сам себе должен ответить, а вы не в состоянии рассказать мне о паре примеров где люди недовольны. Например, куда переселили с 5-тиэтажек на Дмитриевском шоссе и почему переселенные недовольны
Я задал вам конкретный вопрос по панельным хрущевкам на Дмитриевском шоссе, в ответ увидел Измайлово, Свиблово, Беляево, 5-ю Парковую. Что касается возмущений, то они понятны - никто не хочет из зелёного дворика с небольшими домами переселяться в высотки-муравейник. Качество строительства и исправление косяков обычный процесс при покупке нового жилья. Почему в этом случае должны быть другие процедуры? Но самое главное я так и не увидел - жителей переселяют в том же районе или отправляют за МКАД? В выграше будут те кто живут в аварийном доме и не вкладывались в ремонт своей квартиры, в проигрыше - наоборот.
Востаннє редагувалось shapo в Сер 10 чер, 2020 17:42, всього редагувалось 1 раз.
мдя - ваше мнение непокобелимо. Давайте педивикию глянем: "С начала мая в Москве прошло около 500 народных сходов, на которых горожане требовали включения их домов в программу реновации. По сведениям «Российской газеты», стихийные акции посетили около 35 тысяч человек[67]. Сразу несколько акций пришлись на 13 мая: около 300 человек собрались на улице Лётчика Бабушкина, 500 человек собрались на Семёновской площади, 350 — на Дмитровском шоссе возле кинотеатра «Комсомолец», около 1000 — в Кузьминках возле парка. Участники акций заявляли о плачевном состоянии своих домов, требовали включения в программу, если дом отсутствовал в предварительном списке, и скорейшего расселения. На этих митингах перед горожанами выступили депутаты Госдумы и Мосгордумы, члены Общественной палаты Москвы: Иван Тетерин, Лариса Картавцева, Александр Козлов, Пётр Толстой[68].
Противники реновации приняли участие в согласованном митинге противников программы «Против сноса Москвы, в защиту частной собственности» 14 мая на проспекте Сахарова. Мероприятие было организовано муниципальными депутатами Юлией Галяминой и Еленой Русаковой, журналистами Татьяной Кособоковой и Екатериной Винокуровой и заявлено как неполитическое: участники стояли с плакатами и транспарантами «Мы за реновацию власти», «Против реновации», «Сносу нет», «Не ломайте наш дом», «Измайлово против реновации», «Сохраним Богородское», «Марфино против». Активисты движения «Белый счётчик» насчитали на акции 22 тысячи человек. Помимо противников реновации, на митинге попыталась выступить со своими доводами представительница мэрии, но толпа освистала её, а организаторы — отключили микрофон. Планировавший выступить на митинге политик Дмитрий Гудков отказался от своей речи в знак солидарности с Алексеем Навальным, которого полиция вывела с акции по требованию одного из организаторов. В резолюцию митинга вошли требования об отклонении законопроекта № 120505-7, отмены голосования в «Активном гражданине», расширения полномочий собственников земли и широком обсуждении будущего генерального плана Москвы. После мероприятия Сергей Собянин пообещал учесть мнения москвичей и внимательно отнестись к прозвучавшим на митинге содержательным заявлениям"
И что это даказать должно было? -- собственники ветхого/аварийного жилья готовы на любые условия его замены -- это понятно -- и этих пару тысяч человек вполне можно понять. Но с "нормальным" жильем ситуация иная -- и те 20 тысяч человек -- этому подтверждение.
_hunter написав:.. И что это даказать должно было? -- собственники ветхого/аварийного жилья готовы на любые условия его замены -- это понятно -- и этих пару тысяч человек вполне можно понять. Но с "нормальным" жильем ситуация иная -- и те 20 тысяч человек -- этому подтверждение.
вы хоть одну жалобу слышали последний год? не? а знаете чего? потому что все нормальный прикуп получили. Но это вам никакое ББС не расскажет, ибо они только о гомне. Я это не придумал. Год назад я там пару месяцев прожил, и людьми с того района знаком лично. Откуда вы такие беретесь, ума не приложу.
_hunter написав:.. И что это даказать должно было? -- собственники ветхого/аварийного жилья готовы на любые условия его замены -- это понятно -- и этих пару тысяч человек вполне можно понять. Но с "нормальным" жильем ситуация иная -- и те 20 тысяч человек -- этому подтверждение.
вы хоть одну жалобу слышали последний год? не? а знаете чего? потому что все нормальный прикуп получили. Но это вам никакое ББС не расскажет, ибо они только о гомне. Я это не придумал. Год назад я там пару месяцев прожил, и людьми с того района знаком лично. Откуда вы такие беретесь, ума не приложу.