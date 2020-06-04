RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Києві хочуть зносити
"хрущовки" в трьох районах

У Києві хочуть зносити "хрущовки" в трьох районах
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 17:42

  _hunter написав:
  shapo написав:Т. е. я сам себе должен ответить, а вы не в состоянии рассказать мне о паре примеров где люди недовольны. Например, куда переселили с 5-тиэтажек на Дмитриевском шоссе и почему переселенные недовольны

1. Как два пальца:
http://www.bbc.com/russian/features-49880567
http://www.dw.com/a-48936456
http://www.cian.ru/stati-renovatsija-ch ... li-284022/
-- при желании можно найти и больше...
2. Понятия не имею (и даже интересоваться не собираюсь) -- и не обещал, вроде.

Я задал вам конкретный вопрос по панельным хрущевкам на Дмитриевском шоссе, в ответ увидел Измайлово, Свиблово, Беляево, 5-ю Парковую.
Что касается возмущений, то они понятны - никто не хочет из зелёного дворика с небольшими домами переселяться в высотки-муравейник. Качество строительства и исправление косяков обычный процесс при покупке нового жилья. Почему в этом случае должны быть другие процедуры?
Но самое главное я так и не увидел - жителей переселяют в том же районе или отправляют за МКАД?
В выграше будут те кто живут в аварийном доме и не вкладывались в ремонт своей квартиры, в проигрыше - наоборот.
Востаннє редагувалось shapo в Сер 10 чер, 2020 17:42, всього редагувалось 1 раз.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 3567
З нами з: 29.05.18
Подякував: 94 раз.
Подякували: 619 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 17:42

  sequence написав:

мдя - ваше мнение непокобелимо. Давайте педивикию глянем:
"С начала мая в Москве прошло около 500 народных сходов, на которых горожане требовали включения их домов в программу реновации. По сведениям «Российской газеты», стихийные акции посетили около 35 тысяч человек[67]. Сразу несколько акций пришлись на 13 мая: около 300 человек собрались на улице Лётчика Бабушкина, 500 человек собрались на Семёновской площади, 350 — на Дмитровском шоссе возле кинотеатра «Комсомолец», около 1000 — в Кузьминках возле парка. Участники акций заявляли о плачевном состоянии своих домов, требовали включения в программу, если дом отсутствовал в предварительном списке, и скорейшего расселения. На этих митингах перед горожанами выступили депутаты Госдумы и Мосгордумы, члены Общественной палаты Москвы: Иван Тетерин, Лариса Картавцева, Александр Козлов, Пётр Толстой[68].

Противники реновации приняли участие в согласованном митинге противников программы «Против сноса Москвы, в защиту частной собственности» 14 мая на проспекте Сахарова. Мероприятие было организовано муниципальными депутатами Юлией Галяминой и Еленой Русаковой, журналистами Татьяной Кособоковой и Екатериной Винокуровой и заявлено как неполитическое: участники стояли с плакатами и транспарантами «Мы за реновацию власти», «Против реновации», «Сносу нет», «Не ломайте наш дом», «Измайлово против реновации», «Сохраним Богородское», «Марфино против». Активисты движения «Белый счётчик» насчитали на акции 22 тысячи человек. Помимо противников реновации, на митинге попыталась выступить со своими доводами представительница мэрии, но толпа освистала её, а организаторы — отключили микрофон. Планировавший выступить на митинге политик Дмитрий Гудков отказался от своей речи в знак солидарности с Алексеем Навальным, которого полиция вывела с акции по требованию одного из организаторов. В резолюцию митинга вошли требования об отклонении законопроекта № 120505-7, отмены голосования в «Активном гражданине», расширения полномочий собственников земли и широком обсуждении будущего генерального плана Москвы. После мероприятия Сергей Собянин пообещал учесть мнения москвичей и внимательно отнестись к прозвучавшим на митинге содержательным заявлениям"

И что это даказать должно было? -- собственники ветхого/аварийного жилья готовы на любые условия его замены -- это понятно -- и этих пару тысяч человек вполне можно понять. Но с "нормальным" жильем ситуация иная -- и те 20 тысяч человек -- этому подтверждение.
_hunter
 
Повідомлень: 2363
З нами з: 22.03.15
Подякував: 11 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 17:52

  _hunter написав:..
И что это даказать должно было? -- собственники ветхого/аварийного жилья готовы на любые условия его замены -- это понятно -- и этих пару тысяч человек вполне можно понять. Но с "нормальным" жильем ситуация иная -- и те 20 тысяч человек -- этому подтверждение.

вы хоть одну жалобу слышали последний год? не? а знаете чего? потому что все нормальный прикуп получили. Но это вам никакое ББС не расскажет, ибо они только о гомне.
Я это не придумал.
Год назад я там пару месяцев прожил, и людьми с того района знаком лично.
Откуда вы такие беретесь, ума не приложу.
sequence
 
Повідомлень: 3544
З нами з: 29.12.15
Подякував: 459 раз.
Подякували: 846 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 18:05

  sequence написав:
  _hunter написав:..
И что это даказать должно было? -- собственники ветхого/аварийного жилья готовы на любые условия его замены -- это понятно -- и этих пару тысяч человек вполне можно понять. Но с "нормальным" жильем ситуация иная -- и те 20 тысяч человек -- этому подтверждение.

вы хоть одну жалобу слышали последний год? не? а знаете чего? потому что все нормальный прикуп получили. Но это вам никакое ББС не расскажет, ибо они только о гомне.
Я это не придумал.
Год назад я там пару месяцев прожил, и людьми с того района знаком лично.
Откуда вы такие беретесь, ума не приложу.

Январь этого года считается за "последний год"?
https://moscow.sm-news.ru/renovaciya-v- ... tiv-57461/
Точно? А не потому, что поняли бесполезность занятия? -- чиновники всех "жалобщиков" просто игнорируют:
https://svpressa.ru/realty/article/234882/
_hunter
 
Повідомлень: 2363
З нами з: 22.03.15
Подякував: 11 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
  #<12345
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Платний проїзд в Україні: з яких машин хочуть брати гроші
R2 » Вів 09 чер, 2020 19:21
4 488
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 чер, 2020 17:58
konsts1174
У Києві чоловік самовільно зайняв частину Голосіївського...
R2 » Вів 09 чер, 2020 06:42
7 697
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 чер, 2020 15:10
_hunter
Системних порушників ПДР в Україні хочуть позбавляти...
R2 » Чет 04 чер, 2020 14:41
1 131
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 чер, 2020 14:42
sena_2008atp

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.