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У Києві хочуть зносити
"хрущовки" в трьох районах

У Києві хочуть зносити "хрущовки" в трьох районах
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  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 12:08

  _hunter написав:
  sequence написав: Суть ренновации в финансовом плане однозначная - подменное жилье всегда стоит дороже хруща, даже после ремонта. Всегда новое больше похоже на ПОХ из-за высотности и плотности, меньше зелени - это неизбежно. Сделать это так как русские не получится - нет денех и не предвидится, поэтому все равно на уровне обсуждения останется, примерно как метро на Троэщыну. Поэтому хай живут в своих хрущиках беззаботно, пока не развалятся или не сгорят от учечки газа

нет: дороже только условные м2 -- без учета что локации что окружающей инфраструктуры.
вполне себе избежно -- только для этого у застройщика хоть какая-то заинтересованность должны быть. В случае гос-программ все делается максимально "топорно". О чем и речь шла.


Какие еще госпрограммы в бизнесе где государственного не осталось ничего?
Дешевле или дороже будут стоить при переселении зависит от многих факторов - от состояния инженерных сетей в районе где собираются ломать хрущи до того в какой район отселят "счастливцев" попавших в очередной раз в объятия любимого государства.
Если из Печерска жильцов выкинуть в Дарницу или Троещину в какой-нибудь домик Войцеховского то проект может оказаться вполне прибыльным
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 12:16

  shapo написав:
  _hunter написав:
  sequence написав: Суть ренновации в финансовом плане однозначная - подменное жилье всегда стоит дороже хруща, даже после ремонта. Всегда новое больше похоже на ПОХ из-за высотности и плотности, меньше зелени - это неизбежно. Сделать это так как русские не получится - нет денех и не предвидится, поэтому все равно на уровне обсуждения останется, примерно как метро на Троэщыну. Поэтому хай живут в своих хрущиках беззаботно, пока не развалятся или не сгорят от учечки газа

нет: дороже только условные м2 -- без учета что локации что окружающей инфраструктуры.
вполне себе избежно -- только для этого у застройщика хоть какая-то заинтересованность должны быть. В случае гос-программ все делается максимально "топорно". О чем и речь шла.


Какие еще госпрограммы в бизнесе где государственного не осталось ничего?
Дешевле или дороже будут стоить при переселении зависит от многих факторов - от состояния инженерных сетей в районе где собираются ломать хрущи до того в какой район отселят "счастливцев" попавших в очередной раз в объятия любимого государства.
Если из Печерска жильцов выкинуть в Дарницу или Троещину в какой-нибудь домик Войцеховского то проект может оказаться вполне прибыльным

Эммм... -- обычные такие гос-программы: "Программа реновации была запущена Правительством Москвы в 2017 году"

Что я, собственно, и говорил...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 12:25

  _hunter написав:Эммм... -- обычные такие гос-программы: "Программа реновации была запущена Правительством Москвы в 2017 году"

Что я, собственно, и говорил...

Во-первых, Москва большой город, но ещё не государство, а на российском уровне таких программ нет.
Во-вторых, сравнивать Москву с Киевом просто смешно. Здесь за последние 6 лет ни одной станции метро при боксере не ввели, а мостовой переход который начали проектировать и строить более 30 лет назад обещают довести до сдачи только к концу года.
Поэтому без привычного для этой власти кидалова жильцов по варианту описанному мной выше этот проект реализовать невозможно. Т. к. у меня мать живёт как раз рядом с м. Дружбы Народов в кирпичной хрущебе, то если эта власть таки на этот проект решится, то возьму сам вилы и позову её соседей для самообороны
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 13:24

  shapo написав:
  _hunter написав:Эммм... -- обычные такие гос-программы: "Программа реновации была запущена Правительством Москвы в 2017 году"

Что я, собственно, и говорил...

Во-первых, Москва большой город, но ещё не государство, а на российском уровне таких программ нет.
Во-вторых, сравнивать Москву с Киевом просто смешно. Здесь за последние 6 лет ни одной станции метро при боксере не ввели, а мостовой переход который начали проектировать и строить более 30 лет назад обещают довести до сдачи только к концу года.
Поэтому без привычного для этой власти кидалова жильцов по варианту описанному мной выше этот проект реализовать невозможно. Т. к. у меня мать живёт как раз рядом с м. Дружбы Народов в кирпичной хрущебе, то если эта власть таки на этот проект решится, то возьму сам вилы и позову её соседей для самообороны

Ок, напишу по-другому: программа, курируемая органом государственной власти. -- если формулировка по какой-то причине _так_ важна...

Супер: 5 страниц спустя (и неделю времени) пришли к тому, о чем я говорил
Что выйдет -- по тому же Мордору и судить можно -- на "реновацию" там только ленивый не плюется (или тот, кого это не коснулось)
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 14:14

  _hunter написав:Ок, напишу по-другому: программа, курируемая органом государственной власти. -- если формулировка по какой-то причине _так_ важна...

Супер: 5 страниц спустя (и неделю времени) пришли к тому, о чем я говорил
Что выйдет -- по тому же Мордору и судить можно -- на "реновацию" там только ленивый не плюется (или тот, кого это не коснулось)

1) Зачем же так дешево передергивать?
Жители Бескудниково в которых я останавливался ещё в 1973г и о которых я вас сразу спросил, а вы так и не ответили, вполне довольны этой программой переселения
2) Сравнивать Киев с Москвой и называть её Мордором может только местный "патриот" никогда не бывавший в Москве более недели и черпающий инфу из инета.
Проблемами хрущевок начали заниматься ещё 40 лет назад, по этой теме архитекторы в ЦНИИЭП жилища расположенного как раз на Дмитриевском шоссе защитили десятки диссертаций. В Киеве несколько домов реконструировали без изменения этажности, один из них в пер. Жуковского по Васильковской. Затраты даже в этом варианте нерентабельны.
Учитывая нищету Киева и вороватость и мздоимство Киевской власти никакой реновации здесь не будет пока вся эта камарилья не сгинет
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 14:36

  shapo написав:
  _hunter написав:Ок, напишу по-другому: программа, курируемая органом государственной власти. -- если формулировка по какой-то причине _так_ важна...

Супер: 5 страниц спустя (и неделю времени) пришли к тому, о чем я говорил
Что выйдет -- по тому же Мордору и судить можно -- на "реновацию" там только ленивый не плюется (или тот, кого это не коснулось)

1) Зачем же так дешево передергивать?
Жители Бескудниково в которых я останавливался ещё в 1973г и о которых я вас сразу спросил, а вы так и не ответили, вполне довольны этой программой переселения
2) Сравнивать Киев с Москвой и называть её Мордором может только местный "патриот" никогда не бывавший в Москве более недели и черпающий инфу из инета.
Проблемами хрущевок начали заниматься ещё 40 лет назад, по этой теме архитекторы в ЦНИИЭП жилища расположенного как раз на Дмитриевском шоссе защитили десятки диссертаций. В Киеве несколько домов реконструировали без изменения этажности, один из них в пер. Жуковского по Васильковской. Затраты даже в этом варианте нерентабельны.
Учитывая нищету Киева и вороватость и мздоимство Киевской власти никакой реновации здесь не будет пока вся эта камарилья не сгинет

1) И я сразу про них ответил. А так же набросал примеров, где жители не вполне довольны этой программой.

2) Вроде устоявшееся название для столицы империи зла? -- что не так?

Эти реконструкции нигде рентабельными не получилось сделать -- даже в в развитых странах типа Германии.
Но к чему это???
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 14:53

  _hunter написав:1) И я сразу про них ответил. А так же набросал примеров, где жители не вполне довольны этой программой.

2) Вроде устоявшееся название для столицы империи зла? -- что не так?

Эти реконструкции нигде рентабельными не получилось сделать -- даже в в развитых странах типа Германии.
Но к чему это???


1) Ничего подобного. Вы накидали ссылок про другие районы, о Дмитриевском ш. я привёл сам

2) Империей зла Рейган называл СССР. Не любитель фантастики и Толкина. И если Москва мордор, то Киев столица хоббитов

3) Если этажность здания не меняется, а количество квартир в бывшей хрущевке уменьшается, то не нужно быть экономистом чтобы сделать вывод о том, что немецкий и небольшой киевский вариант убыточны. Но на основании чего вы сделали подобное заключение о Москве? У вас разве есть такой отчёт в котором д. б. инсайдерская инфа??
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