У Києві хочуть зносити

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sequence написав: Суть ренновации в финансовом плане однозначная - подменное жилье всегда стоит дороже хруща, даже после ремонта. Всегда новое больше похоже на ПОХ из-за высотности и плотности, меньше зелени - это неизбежно. Сделать это так как русские не получится - нет денех и не предвидится, поэтому все равно на уровне обсуждения останется, примерно как метро на Троэщыну. Поэтому хай живут в своих хрущиках беззаботно, пока не развалятся или не сгорят от учечки газа
нет: дороже только условные м2 -- без учета что локации что окружающей инфраструктуры. вполне себе избежно -- только для этого у застройщика хоть какая-то заинтересованность должны быть. В случае гос-программ все делается максимально "топорно". О чем и речь шла.
Какие еще госпрограммы в бизнесе где государственного не осталось ничего? Дешевле или дороже будут стоить при переселении зависит от многих факторов - от состояния инженерных сетей в районе где собираются ломать хрущи до того в какой район отселят "счастливцев" попавших в очередной раз в объятия любимого государства. Если из Печерска жильцов выкинуть в Дарницу или Троещину в какой-нибудь домик Войцеховского то проект может оказаться вполне прибыльным
sequence написав: Суть ренновации в финансовом плане однозначная - подменное жилье всегда стоит дороже хруща, даже после ремонта. Всегда новое больше похоже на ПОХ из-за высотности и плотности, меньше зелени - это неизбежно. Сделать это так как русские не получится - нет денех и не предвидится, поэтому все равно на уровне обсуждения останется, примерно как метро на Троэщыну. Поэтому хай живут в своих хрущиках беззаботно, пока не развалятся или не сгорят от учечки газа
нет: дороже только условные м2 -- без учета что локации что окружающей инфраструктуры. вполне себе избежно -- только для этого у застройщика хоть какая-то заинтересованность должны быть. В случае гос-программ все делается максимально "топорно". О чем и речь шла.
Какие еще госпрограммы в бизнесе где государственного не осталось ничего? Дешевле или дороже будут стоить при переселении зависит от многих факторов - от состояния инженерных сетей в районе где собираются ломать хрущи до того в какой район отселят "счастливцев" попавших в очередной раз в объятия любимого государства. Если из Печерска жильцов выкинуть в Дарницу или Троещину в какой-нибудь домик Войцеховского то проект может оказаться вполне прибыльным
Эммм... -- обычные такие гос-программы: "Программа реновации была запущена Правительством Москвы в 2017 году"
_hunter написав:Эммм... -- обычные такие гос-программы: "Программа реновации была запущена Правительством Москвы в 2017 году"
Что я, собственно, и говорил...
Во-первых, Москва большой город, но ещё не государство, а на российском уровне таких программ нет. Во-вторых, сравнивать Москву с Киевом просто смешно. Здесь за последние 6 лет ни одной станции метро при боксере не ввели, а мостовой переход который начали проектировать и строить более 30 лет назад обещают довести до сдачи только к концу года. Поэтому без привычного для этой власти кидалова жильцов по варианту описанному мной выше этот проект реализовать невозможно. Т. к. у меня мать живёт как раз рядом с м. Дружбы Народов в кирпичной хрущебе, то если эта власть таки на этот проект решится, то возьму сам вилы и позову её соседей для самообороны
_hunter написав:Эммм... -- обычные такие гос-программы: "Программа реновации была запущена Правительством Москвы в 2017 году"
Что я, собственно, и говорил...
Во-первых, Москва большой город, но ещё не государство, а на российском уровне таких программ нет. Во-вторых, сравнивать Москву с Киевом просто смешно. Здесь за последние 6 лет ни одной станции метро при боксере не ввели, а мостовой переход который начали проектировать и строить более 30 лет назад обещают довести до сдачи только к концу года. Поэтому без привычного для этой власти кидалова жильцов по варианту описанному мной выше этот проект реализовать невозможно. Т. к. у меня мать живёт как раз рядом с м. Дружбы Народов в кирпичной хрущебе, то если эта власть таки на этот проект решится, то возьму сам вилы и позову её соседей для самообороны
Ок, напишу по-другому: программа, курируемая органом государственной власти. -- если формулировка по какой-то причине _так_ важна...
Супер: 5 страниц спустя (и неделю времени) пришли к тому, о чем я говорил
Что выйдет -- по тому же Мордору и судить можно -- на "реновацию" там только ленивый не плюется (или тот, кого это не коснулось)
_hunter написав:Ок, напишу по-другому: программа, курируемая органом государственной власти. -- если формулировка по какой-то причине _так_ важна...
Супер: 5 страниц спустя (и неделю времени) пришли к тому, о чем я говорил
Что выйдет -- по тому же Мордору и судить можно -- на "реновацию" там только ленивый не плюется (или тот, кого это не коснулось)
1) Зачем же так дешево передергивать? Жители Бескудниково в которых я останавливался ещё в 1973г и о которых я вас сразу спросил, а вы так и не ответили, вполне довольны этой программой переселения 2) Сравнивать Киев с Москвой и называть её Мордором может только местный "патриот" никогда не бывавший в Москве более недели и черпающий инфу из инета. Проблемами хрущевок начали заниматься ещё 40 лет назад, по этой теме архитекторы в ЦНИИЭП жилища расположенного как раз на Дмитриевском шоссе защитили десятки диссертаций. В Киеве несколько домов реконструировали без изменения этажности, один из них в пер. Жуковского по Васильковской. Затраты даже в этом варианте нерентабельны. Учитывая нищету Киева и вороватость и мздоимство Киевской власти никакой реновации здесь не будет пока вся эта камарилья не сгинет
_hunter написав:Ок, напишу по-другому: программа, курируемая органом государственной власти. -- если формулировка по какой-то причине _так_ важна...
Супер: 5 страниц спустя (и неделю времени) пришли к тому, о чем я говорил
Что выйдет -- по тому же Мордору и судить можно -- на "реновацию" там только ленивый не плюется (или тот, кого это не коснулось)
1) Зачем же так дешево передергивать? Жители Бескудниково в которых я останавливался ещё в 1973г и о которых я вас сразу спросил, а вы так и не ответили, вполне довольны этой программой переселения 2) Сравнивать Киев с Москвой и называть её Мордором может только местный "патриот" никогда не бывавший в Москве более недели и черпающий инфу из инета. Проблемами хрущевок начали заниматься ещё 40 лет назад, по этой теме архитекторы в ЦНИИЭП жилища расположенного как раз на Дмитриевском шоссе защитили десятки диссертаций. В Киеве несколько домов реконструировали без изменения этажности, один из них в пер. Жуковского по Васильковской. Затраты даже в этом варианте нерентабельны. Учитывая нищету Киева и вороватость и мздоимство Киевской власти никакой реновации здесь не будет пока вся эта камарилья не сгинет
1) И я сразу про них ответил. А так же набросал примеров, где жители не вполне довольны этой программой.
2) Вроде устоявшееся название для столицы империи зла? -- что не так?
Эти реконструкции нигде рентабельными не получилось сделать -- даже в в развитых странах типа Германии. Но к чему это???
_hunter написав:1) И я сразу про них ответил. А так же набросал примеров, где жители не вполне довольны этой программой.
2) Вроде устоявшееся название для столицы империи зла? -- что не так?
Эти реконструкции нигде рентабельными не получилось сделать -- даже в в развитых странах типа Германии. Но к чему это???
1) Ничего подобного. Вы накидали ссылок про другие районы, о Дмитриевском ш. я привёл сам
2) Империей зла Рейган называл СССР. Не любитель фантастики и Толкина. И если Москва мордор, то Киев столица хоббитов
3) Если этажность здания не меняется, а количество квартир в бывшей хрущевке уменьшается, то не нужно быть экономистом чтобы сделать вывод о том, что немецкий и небольшой киевский вариант убыточны. Но на основании чего вы сделали подобное заключение о Москве? У вас разве есть такой отчёт в котором д. б. инсайдерская инфа??
_hunter написав:1) И я сразу про них ответил. А так же набросал примеров, где жители не вполне довольны этой программой.
2) Вроде устоявшееся название для столицы империи зла? -- что не так?
Эти реконструкции нигде рентабельными не получилось сделать -- даже в в развитых странах типа Германии. Но к чему это???
1) Ничего подобного. Вы накидали ссылок про другие районы, о Дмитриевском ш. я привёл сам
2) Империей зла Рейган называл СССР. Не любитель фантастики и Толкина. И если Москва мордор, то Киев столица хоббитов
3) Если этажность здания не меняется, а количество квартир в бывшей хрущевке уменьшается, то не нужно быть экономистом чтобы сделать вывод о том, что немецкий и небольшой киевский вариант убыточны. Но на основании чего вы сделали подобное заключение о Москве? У вас разве есть такой отчёт в котором д. б. инсайдерская инфа??
1) И я уже после этого несколько раз отвечал "не знаю и знать не хочу". Неужели так сложно понять.
2) И что это меняет? Или это Рейган в окупации Крыма виноват? -- смысл от любительства (или нелюбительства) особо не меняется -- Мордор он и есть мордор.
3) Это какой-то спор "сам с собой"? -- про реконструкцию существующего жилья не я начал говорить...
Ого, под предвыборным лозунгом мэра уже 6 страниц обсуждения накатали. Парни! Это еще более фейеричный предвыборный развод, чем метро на Троещину. На текущий момент под расселение строится лишь один дом на Лесном массиве. Пилотный проект, так сказать. Катавасия с его возведением тянется еще с далекого 2016-го года. То есть, прошло уже четыре года, а там даже коробка не выгнана. Внимание вопрос! За сколько лет такими темпами расселят из хотя бы пяти хрущевок? За 20 или за 30? А хрущевских домов в Киеве тысячи. Да эти пятиэтажки скорее сами рассыпаться начнут, чем дождутся сноса)))