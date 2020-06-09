У Києві хочуть зносити

antey1969 написав:Ого, под предвыборным лозунгом мэра уже 6 страниц обсуждения накатали.
Парни! Это еще более фейеричный предвыборный развод, чем метро на Троещину.
На текущий момент под расселение строится лишь один дом на Лесном массиве. Пилотный проект, так сказать. Катавасия с его возведением тянется еще с далекого 2016-го года. То есть, прошло уже четыре года, а там даже коробка не выгнана.
Внимание вопрос!
За сколько лет такими темпами расселят из хотя бы пяти хрущевок? За 20 или за 30? А хрущевских домов в Киеве тысячи. Да эти пятиэтажки скорее сами рассыпаться начнут, чем дождутся сноса)))
Не совсем развод и предвыборный бред, потому что никто не будет сносить хрущебы на старой Дарнице,Витальке центр нужен.
Идея сноса хрущевок витала еще в период бума 2006-2008г, потом она затихла.
С точки зрения расположения район б.Дружбы Народов место сладкое.
Эконом-варианты на выселках уже мало кому нужны и их переизбыток, а тут можно что-то и наварить какому-нибудь КАНу