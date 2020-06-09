RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Києві хочуть зносити
"хрущовки" в трьох районах

У Києві хочуть зносити "хрущовки" в трьох районах
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 16:13

  antey1969 написав:Ого, под предвыборным лозунгом мэра уже 6 страниц обсуждения накатали.
Парни! Это еще более фейеричный предвыборный развод, чем метро на Троещину.
На текущий момент под расселение строится лишь один дом на Лесном массиве. Пилотный проект, так сказать. Катавасия с его возведением тянется еще с далекого 2016-го года. То есть, прошло уже четыре года, а там даже коробка не выгнана.
Внимание вопрос!
За сколько лет такими темпами расселят из хотя бы пяти хрущевок? За 20 или за 30? А хрущевских домов в Киеве тысячи. Да эти пятиэтажки скорее сами рассыпаться начнут, чем дождутся сноса)))


Не совсем развод и предвыборный бред, потому что никто не будет сносить хрущебы на старой Дарнице,Витальке центр нужен.
Идея сноса хрущевок витала еще в период бума 2006-2008г, потом она затихла.
С точки зрения расположения район б.Дружбы Народов место сладкое.
Эконом-варианты на выселках уже мало кому нужны и их переизбыток, а тут можно что-то и наварить какому-нибудь КАНу
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 3602
З нами з: 29.05.18
Подякував: 94 раз.
Подякували: 628 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 23:01

https://www.5.ua/kyiv/u-kyievi-zaplanuv ... 17047.html

У Києві запланували демонтаж хрущовок: у яких районах
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 3602
З нами з: 29.05.18
Подякував: 94 раз.
Подякували: 628 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 10:11

За информацию -- спасибо, но выглядит забавно :)
  shapo написав:Не совсем развод и предвыборный бред, потому что никто не будет сносить хрущебы на старой Дарнице,Витальке центр нужен.


  shapo написав:https://www.5.ua/kyiv/u-kyievi-zaplanuvaly-demontazh-khrushchovok-u-iakykh-raionakh-217047.html

У Києві запланували демонтаж хрущовок: у яких районах


Першими під знесення підпадають хрущовки, які розташовані у межах вулиць Мілютенка, Шолом-Алейхема, Братиславської та Лісового проспекту в Деснянському районі столиці.
_hunter
 
Повідомлень: 2373
З нами з: 22.03.15
Подякував: 11 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 10:19

  shapo написав:https://www.5.ua/kyiv/u-kyievi-zaplanuvaly-demontazh-khrushchovok-u-iakykh-raionakh-217047.html

У Києві запланували демонтаж хрущовок: у яких районах


От цікаво - це такий собі віддалений райончик ... Але ж там і хрущовок дуже мало - там переважно 70-х забудова ...
Puente
 
Повідомлень: 3267
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 377 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 10:41

  Puente написав:
  shapo написав:https://www.5.ua/kyiv/u-kyievi-zaplanuvaly-demontazh-khrushchovok-u-iakykh-raionakh-217047.html

У Києві запланували демонтаж хрущовок: у яких районах


От цікаво - це такий собі віддалений райончик ... Але ж там і хрущовок дуже мало - там переважно 70-х забудова ...

Хрущевок там примерно 30% от застройки. Причем расположены они компактными группами по 5-6 домов. К каждой такой группе на 300 квартир примыкает некоторая территория с бывшими советскими спортплощадками, насосной, электроподстанцией, сеть заездов-парковок у каждого дома, часто рядом имеется некий пустырек, под которым либо разводка канализации, либо старое советское бомбоубежище.
По нынешним градостроительным нормам вместо 300 легко можно втиснуть тысячу-другую квартир в 25-этажных курятниках.
На этом и строятся предвыборные лозунги Виталика. Он только "забыл" доложить, где возьмет на весь этот праздник финансирование. Частным инвесторам нахрен нужно возиться со сносом, пока есть незастроенные промки.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 9679
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1114 раз.
Подякували: 2573 раз.
 
Профіль
2
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 10:47

  _hunter написав:За информацию -- спасибо, но выглядит забавно :)
  shapo написав:Не совсем развод и предвыборный бред, потому что никто не будет сносить хрущебы на старой Дарнице,Витальке центр нужен.


  shapo написав:https://www.5.ua/kyiv/u-kyievi-zaplanuvaly-demontazh-khrushchovok-u-iakykh-raionakh-217047.html

У Києві запланували демонтаж хрущовок: у яких районах


Першими під знесення підпадають хрущовки, які розташовані у межах вулиць Мілютенка, Шолом-Алейхема, Братиславської та Лісового проспекту в Деснянському районі столиці.


Еще не вечер.
Заявления власти никогда не совпадают с ее действиями.
Более того,неизвестно что еще предложат и где жителям Братиславской и Лесного.Не исключено что найдут такие выселки где и этот вариант оправдается - наберитесь терпения и будьте оптимистом
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 3602
З нами з: 29.05.18
Подякував: 94 раз.
Подякували: 628 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4567
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Києві суд зобов'язав забудовника знести "зайві"...
R2 » Чет 11 чер, 2020 12:47
1 151
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 чер, 2020 12:47
kmalvina71
Платний проїзд в Україні: з яких машин хочуть брати гроші
R2 » Вів 09 чер, 2020 19:21
4 750
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 чер, 2020 17:58
konsts1174
У Києві чоловік самовільно зайняв частину Голосіївського...
R2 » Вів 09 чер, 2020 06:42
7 705
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 чер, 2020 15:10
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.