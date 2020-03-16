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Столичний прокурор попався
на хабарі в $100 тис

Столичний прокурор попався на хабарі в $100 тис
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 10:45

Столичний прокурор попався на хабарі в $100 тис

Пропонуємо до обговорення:
Правоохоронці затримали прокурора одного з місцевих прокуратур Києва при отриманні $ 100 тис., Які він вимагав за вирішення питання про закриття кримінального провадження, - повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань (ДБР).

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R2
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Что за банк ? Имя сестра, имя (с)
lov2108
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 10:58

Даст взятку 200 тыс и выйдет
sensei
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:21

Реформована прокуратура. Наклеп.Як таке могло статися? Це майже як броварський сержант поліція на 570 Лексусі земля йому асфальтом.
askoldlavskiy
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:38

sensei

зачем взятку? сначала ему назначат залог - в миллион гривен. Потом суды будут тянуться от одной инстанции к другой (в судах скорей всего его кум, брат, сват работает). Потом окажется, что взятку ему подкинули, при этом нарушив законную процедуру. После этого снимут все обвинения, потом через суд его восстановят в должности и выплатят за счет государства компенсацию с процентами. а за 100 тыс. полученных долларов даже прокурор сможет скромненько лет 5 жить без "работы" до смены власти.
ALexxxS
 
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