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Кабмин оставит без субсидии пользователей без газового счетч
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 08 чер, 2020 18:25
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hxbbgaf
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Додано: Пон 08 чер, 2020 18:26
А установка счетчика более 4000 гривен. При том, что счетчик 300 гривен стоит. Круто придумано. Рэкет на ровном месте.
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hxbbgaf
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Додано: Вів 09 чер, 2020 10:05
hxbbgaf написав:
А установка счетчика более 4000 гривен
. При том, что счетчик 300 гривен стоит
. Круто придумано. Рэкет на ровном месте.
Менее. -- в столице 3950. И счетчик 750 за ур** коробку или 1500 за новый/электронный.
Но можно еще чуть подождать -- год примерно -- и таки поставят "нахаляву".
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Додано: Вів 09 чер, 2020 11:36
Так речь идет о своих домах или о квартирах в многоквартирном доме тоже?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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