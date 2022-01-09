Додано: Нед 09 січ, 2022 15:56

Shaman написав: budivelnik написав: Shaman написав: молочка, мясокомбинаты - прямые продажи от них

бренды палить не буду молочка, мясокомбинаты - прямые продажи от нихбренды палить не буду Не знаю як у Києві..а у Львові кіоск з мясом продає максимум 20000 грн за добу, приблизно 30%( знову ж максимум) при покупці користуються терміналом....

ФОП на 2 групі єдиного може мати виторг 5 млн+ грн в рік....

Таким чином ФОП може мати 3 точки і все одно не вивалюватись за маскимально дозволений виторг.



А тепер по суті

Якщо ФОП до 01-01-2022 не повинен був користуватись касовим..то він мав термінал

Якщо з 01-01-2022 - касовий став обовязковим..то ФОП просто пише що не працює...і ніхто йому не доведе зворотнє...

А от якщо ж він проведе хочаб одну операцію по терміналу..і при цьому не проведе по касовому операцію на ту ж сумму...то на протязі 3 років він ходить під ймовірністю отримати штраф від 61000 грн...



Так що не шукайте чорну кішку в темній кімнаті. Не знаю як у Києві..а у Львові кіоск з мясом продає максимум 20000 грн за добу, приблизно 30%( знову ж максимум) при покупці користуються терміналом....ФОП на 2 групі єдиного може мати виторг 5 млн+ грн в рік....Таким чином ФОП може мати 3 точки і все одно не вивалюватись за маскимально дозволений виторг.А тепер по сутіЯкщо ФОП до 01-01-2022 не повинен був користуватись касовим..то він мав терміналЯкщо з 01-01-2022 - касовий став обовязковим..то ФОП просто пише що не працює...і ніхто йому не доведе зворотнє...А от якщо ж він проведе хочаб одну операцію по терміналу..і при цьому не проведе по касовому операцію на ту ж сумму...то на протязі 3 років він ходить під ймовірністю отримати штраф від 61000 грн...Так що не шукайте чорну кішку в темній кімнаті. так я и подозревал



а вот Вы когда считаете, то опять же учитываете только оборот по терминалу - а так уже один киоск вылетает за 5 млн грн. а если их десятки? вот с этим сейчас и борются так я и подозревала вот Вы когда считаете, то опять же учитываете только оборот по терминалу - а так уже один киоск вылетает за 5 млн грн. а если их десятки? вот с этим сейчас и борются

1 Якщо щось продано без фіксації через термінал або касовий - то який резон фіксувати цей продаж?Або точніше - який резон фіксувати 100% продажу...адже можна зафіксувати 10-50%....2 Практично жодна мережа не працює тримаючи всі точки реалізації своїх товарів як свою власність...Набагато сильніше розповсюджено два варіантиФранчайзі - підприємець у власній точці підписує угоду про продаж товарівОренда - мережа надає право підприємцю орендувати власні точки продажу...І в першому і в другому випадку - касові апарати реєструються на підприємця...Томуколи касові були не обовязкові - підприємець спокійно продавав як за готівку , так і через терміналКоли касові ввели примусово..то підприємець може продавати за готівку..і не може продати нічого через термінал поки він офіційно не встановить касовий, зареєструє його в податковій і оборот по касовому буде однаковий або більший від обороту по терміналу..ВисновокВстановлення касових з додатковими вимогами по вбиванню в касовий товар поіменно- цеа - не має ніякого відношення до боротьби з олігархамиб - створює проблеми для підприємців які працюють на спрощеній системів - створюють проблеми для підприємців які працюють на загальній системі і мають великиі обороти..але ще працюють без бухгалтерів або працівників які повинні будуть вводити в касові найменування товарів..Одне діло в бухгалтерії мережіввести товар ...і кількість 1000-100000 штук цього товару в одну графуЗовсім інше діло продавцю хлібного кіоску чи мясної будочки кожного дня вводити в касовий прихід 100 видів товару по 1-5 штук(кг)Затратність процесу хоч розумієте? 1 година роботи зараз мінімум 100 грн(50 на руки+30 податки з зарплати+10оренда/електрика/амортизація+10 власнику)