Shaman написав: budivelnik написав: Shaman написав:
молочка, мясокомбинаты - прямые продажи от них
бренды палить не буду
Не знаю як у Києві..а у Львові кіоск з мясом продає максимум 20000 грн за добу, приблизно 30%( знову ж максимум) при покупці користуються терміналом....
ФОП на 2 групі єдиного може мати виторг 5 млн+ грн в рік....
Таким чином ФОП може мати 3 точки і все одно не вивалюватись за маскимально дозволений виторг.
А тепер по суті
Якщо ФОП до 01-01-2022 не повинен був користуватись касовим..то він мав термінал
Якщо з 01-01-2022 - касовий став обовязковим..то ФОП просто пише що не працює...і ніхто йому не доведе зворотнє...
А от якщо ж він проведе хочаб одну операцію по терміналу..і при цьому не проведе по касовому операцію на ту ж сумму...то на протязі 3 років він ходить під ймовірністю отримати штраф від 61000 грн...
Так що не шукайте чорну кішку в темній кімнаті.
так я и подозревал
а вот Вы когда считаете, то опять же учитываете только оборот по терминалу - а так уже один киоск вылетает за 5 млн грн. а если их десятки? вот с этим сейчас и борются
1 Якщо щось продано без фіксації через термінал або касовий - то який резон фіксувати цей продаж?
Або точніше - який резон фіксувати 100% продажу...адже можна зафіксувати 10-50%....
2 Практично жодна мережа не працює тримаючи всі точки реалізації своїх товарів як свою власність...
Набагато сильніше розповсюджено два варіанти
Франчайзі - підприємець у власній точці підписує угоду про продаж товарів
Оренда - мережа надає право підприємцю орендувати власні точки продажу...
І в першому і в другому випадку - касові апарати реєструються на підприємця...
Тому
коли касові були не обовязкові - підприємець спокійно продавав як за готівку , так і через термінал
Коли касові ввели примусово..то підприємець може продавати за готівку..і не може продати нічого через термінал поки він офіційно не встановить касовий, зареєструє його в податковій і оборот по касовому буде однаковий або більший від обороту по терміналу..
Висновок
Встановлення касових з додатковими вимогами по вбиванню в касовий товар поіменно- це
а - не має ніякого відношення до боротьби з олігархами
б - створює проблеми для підприємців які працюють на спрощеній системі
в - створюють проблеми для підприємців які працюють на загальній системі і мають великиі обороти..але ще працюють без бухгалтерів або працівників які повинні будуть вводити в касові найменування товарів..
Одне діло в бухгалтерії мережі
ввести товар ...і кількість 1000-100000 штук цього товару в одну графу
Зовсім інше діло продавцю хлібного кіоску чи мясної будочки кожного дня вводити в касовий прихід 100 видів товару по 1-5 штук(кг)
Затратність процесу хоч розумієте? 1 година роботи зараз мінімум 100 грн(50 на руки+30 податки з зарплати+10оренда/електрика/амортизація+10 власнику)