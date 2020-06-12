Пассивный доход в Швейцарии

Всем здравствуйте.
Я из Украины, живу в Швейцарии уже больше 10 лет. За это время выучила Швейцарские законы (на немецком языке), не однократно развивала чужой бизнес, организовала свой.
Ориентируюсь на швейцарском рынке лучше чем на украинском. Так уж вышло.
У меня ряд предложений, связанных с инвестициями. В зависимости от суммы инвестиций, мы совместно можем разработать долгосрочные проэкты. У меня есть желание предоставить людям возможность хранить и преумножать свои сбережения в надежной валюте, которая в кризисные моменты всегда (!) поднимается ( ещё не разу не видила чтоб Швейцарский франк "обвалился" больше чем на 0.5%)
Есть возможность релокации капитала, регистрация компаний или просто инвестиции в имеющиеся проэкты. Швейцария, страна не для бедных, по-этому нужно понимать что 1000 рассматривать нечего.
Кому интересно, пожалуйста пишите на почту serbanna14(at)gmail.com
Я тут не часто бываю.