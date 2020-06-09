Розробники проєкту Генерального плану Києва передбачили відкриття двох сучасних автовокзалів
Дивися повний текст Новий генплан Києва: які автовокзали реконструюють та які збудують.
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Додано: Пон 15 чер, 2020 21:32
Новий генплан Києва: які автовокзали реконструюють та...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Новий генплан Києва: які автовокзали реконструюють та які збудують.
Додано: Пон 15 чер, 2020 21:33
Вже один автовокзал побудували - "Теремки".
Досі стоїть пустий бо ні метро нема поруч ні зручної пересадки з громадського транспорту.
Ніхто досі не поніс покарання за бездарно витрачені на нього бюджетні кошти.
Тому будуть і надалі зачинятись автовокзали у зручних місцях і відкриватись де попало.
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