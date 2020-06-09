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Новий генплан Києва: які
автовокзали реконструюють та...

Новий генплан Києва: які автовокзали реконструюють та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 21:32

Новий генплан Києва: які автовокзали реконструюють та...

Пропонуємо до обговорення:
Розробники проєкту Генерального плану Києва передбачили відкриття двох сучасних автовокзалів

Дивися повний текст Новий генплан Києва: які автовокзали реконструюють та які збудують.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 21:33

Вже один автовокзал побудували - "Теремки".
Досі стоїть пустий бо ні метро нема поруч ні зручної пересадки з громадського транспорту.
Ніхто досі не поніс покарання за бездарно витрачені на нього бюджетні кошти.

Тому будуть і надалі зачинятись автовокзали у зручних місцях і відкриватись де попало.
silver_arrow_ua
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