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Столичний готель "Дніпро"
виставлять на торги вже 15...

Столичний готель "Дніпро" виставлять на торги вже 15...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 12:52

Столичний готель "Дніпро" виставлять на торги вже 15...

Пропонуємо до обговорення:
Фонд державного майна України у своїй газеті "Відомості приватизації" опублікував наказ про призначення на 15 липня аукціону з продажу готелю "Дніпро", який розташований в центрі Києва, стартова ціна об'єкта становить 80 мільйонів 923,4 тисячі гривень.

Дивися повний текст Столичний готель \"Дніпро\" виставлять на торги вже 15 липня - Фонд держмайна.
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