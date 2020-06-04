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Як збільшити продажі в роздробі
- дізнайтеся на FinUpdate

Як збільшити продажі в роздробі - дізнайтеся на FinUpdate
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Новини в відео-форматі: економіка, фінанси, політика, технології.
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 11:12

Як збільшити продажі в роздробі - дізнайтеся на FinUpdate

В четвер 18 червня 2020 об 11:30 у межах безкоштовного вебінару FinUpdate експерти від різних напрямів бізнесу поділяться досвідом і намагатимуться дати відповіді на такі ключові запитання:

Як збільшити продажі в роздробі?

Як створити ключову конкурентну перевагу, коли кризи накочують хвиля за хвилею?

Чи варто слідувати всім примхам клієнта в спробах зберегти його лояльність?

Які свіжі фішки гарантують привернення уваги споживачів?

Бізнес-процеси: як об’єднати співробітників, які працюють в офісі і віддалено.

Як платіжні системи допомагають збільшити кількість оплат на сайті?

5 головних інструментів для збільшення конверсії.

Участь у вебінарі БЕЗКОШТОВНА.

Крім того, для учасників буде прекрасна можливість виграти цінні призи від партнерів призового фонду вебінару, зокрема можливість підключення безкоштовної телефонії на 6 місяців від оператора бізнес-комунікацій в Україні – компанії Binotel


Для реєстрації необхідно залишити заявку на сайті https://new.bank-online.com.ua/finupdate, і на вашу пошту буде відправлено посилання на пряму трансляцію в день реєстрації і нагадування в день прямого ефіру.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 11:06

Ірина_
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Модератор Форуму
 
Повідомлень: 1851
З нами з: 14.09.13
Подякував: 344 раз.
Подякували: 980 раз.
 
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