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Ціни на курортну нерухомість в Європі: скільки можна заробит
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 17 чер, 2020 12:49
Курортна нерухомість представляє інтерес для тих, хто хоче поєднати інвестування особистих коштів з отриманням доходу від його здачі в оренду.
Куди вигідно інвестувати, яка вартість нерухомості і отримана сума орендної плати і яку прибутковість можна отримати?
Сьогодні розглянемо одні з найпопулярніших курортів європейських країн, таких як:
Франція. Лазурний берег
Іспанія. Торрев'єха
Італія. Сицилія
Хорватія
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Додано: Пон 13 лип, 2020 21:52
Все варианты хороши,абы не Турция.В Монако или Андорру можно,рекомендую.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Мизантрóп
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Додано: Вів 14 лип, 2020 07:56
Мизантрóп написав:
Все варианты хороши,абы не Турция.В Монако или Андорру можно,рекомендую.
Учитывая стоимость м2 в Монако это предложение точно будет для граждан с украинскими доходами
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Вів 14 лип, 2020 19:59
Мне в Монако нравится.Климат,соседи,покой и т.п.Да и не далеко.Размерено
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Мизантрóп
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