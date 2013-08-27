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Ищем инвестора (проект
по металлообработке)

Ищем инвестора (проект по металлообработке)
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 13:16

Ищем инвестора (проект по металлообработке)

Команда профессионалов заинтересована в привлечении стратегического инвестора для реализации инвестиционного проекта в отрасли металлообработки (теплотехнические изделия).
Преимущества проекта:
1. Высокий рыночный потенциал на украинском и внешнем рынке.
2. Значительный опыт и высокая степень профессионализма команды проекта (управленческий, производственный менеджмент)
3. Наличие инновационных конструктивных решений.
4. Диверсификация деятельности для минимизации сезонных перепадов сбыта.
5. Поэтапная реализация, начиная с опытно-экспериментальной стадии.

Дислокация производства – Киевская область.

Смета первой стадии 200 000 евро. Масштабирование с увеличением мощностей по мере выхода на рынок.

Ожидаемые показатели экономической эффективности 1-й стадии в виде замкнутого проекта:
Период окупаемости - PB, мес. 26
Средняя норма рентабельности - ARR, 65,39 %
Чистый приведенный доход – NPV 343 106 евро
Индекс прибыльности - PI 3,00
Внутренняя норма рентабельности - IRR, 62,23 %
Модифицированная внутренняя норма рентабельности - MIRR, 27,06%


Андрей Викторович
E-mail: bfmgroup@ukr.net
Тел.: +380960429457
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 20:35

Кредитуем под залог недвижимости 0689800522 Юля
ylia_finans
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 14:44

  ylia_finans написав:Кредитуем под залог недвижимости 0689800522 Юля

Забавный драйв с частными внебанковскими займами под залог недвижимости.
Юридической защиты - ноль. И в отношении заемщика, и в отношении кредитора. У кого юристы будут зубастее.
Не работает ни по ипотеке, ни по Репо.
И зачем ввязываться в вещи, при которых можно потерять все?
bfmgroup
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 16:27

Это Ваше мнение. Не все могут оформить в банке и занимает много времени. Мы работаем по ипотеке и договору займа. Всё честно и прозрачно. Нотариальное заключение сделки.
ylia_finans
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 10:50

bfmgroup
Расскажите пожалуйста о проекте.
Команда профессионалов уже оформлена в юр лицо?
Есть ли более детальное описание пвыпускаемой продукции?
b3320413
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 11:00

b3320413

Благодарю за интерес к проекту.

Речь идет об организации производства металлических воздушно-конвекционных отопительных печей-каминов для эксплуатации в индивидуальных малоэтажных домах и других объектах недвижимости.

Возникновение идеи было обусловлено желанием установить подобную твердотопливную печь в своем доме. Изучив все, что предлагает рынок, убедился в том, что ничего не устраивает. Либо по качеству исполнения, либо по КПД, либо по эстетике внешнего вида и прочим факторам.

Тема прорабатывалась длительное время. Изучены производственные, маркетинговые, управленческие, финансовые аспекты, положительные и отрицательные конструкционные решения всех имеющихся на украинском и зарубежном рынках аналогов.
В результате была создана концепция продукта, лишенная всех имеющихся недостатков.
Кроме того, проработано множество материалов по патентному поиску, решений, предлагаемых умельцами (видео на YouTube из серии "своими руками").
Некоторые рациональные зерна будут использованы.
Проектом предполагается полная патентная защита (изобретения, полезных моделей, промышленных образцов, торговой марки).
В настоящее время в процессе 2D, 3D черновые концептуальные модели в форматах .a3d (Компас) и .grb (T-Flex CAD).
В любом случае, при достижении соглашений о сотрудничестве, конструктивы будут видоизменены исходя из коллегиальных решений предпроектной группы.
===
Юридическое лицо пока не создавалось, так как предварительно должно быть достигнуто соглашение с финансирующей стороной, которая войдет соучредителем на оговоренных условиях.

Пример аналогичных печей на фото (преимущественно российские).

Зображення
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 13:04

bfmgroup
Хорошо, пускай будет производство
Как насчет сбыта?
Вы уверены, что клиенты так же интересуются подобными характеристиками?

Вы указали, где хтите изготовлять изделия (Киевская область). У вас уже есть помещение, или вы его хотите арендовать?
b3320413
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 13:08

b3320413
Предлагаю перенести обсуждение в личку либо телефонный режим
+380 96 042 94 57
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