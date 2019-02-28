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Ищем инвестиции

Ищем инвестиции
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 13:40

Ищем инвестиции

 Компания ищет инвесторов для дальнейшего развития. Бизнес по продаже и производству систем очистки воды. Мы предлагаем хороший доход людям, готовым вложить свои финансы в развитие прибыльного бизнеса. Этим вы поможете многим людям пользоваться в своей жизни чистой водой. Это благое дело. Спешите делать добро. Время идет.
http://www.aqua-bc.com
097 7091839
Александр
akvamir
 
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