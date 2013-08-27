Ищем инвестора (проект по металлообработке)

Команда профессионалов заинтересована в привлечении стратегического инвестора для реализации инвестиционного проекта в отрасли металлообработки (теплотехнические изделия).
Преимущества проекта:
1. Высокий рыночный потенциал на украинском и внешнем рынке.
2. Значительный опыт и высокая степень профессионализма команды проекта (управленческий, производственный менеджмент)
3. Наличие инновационных конструктивных решений.
4. Диверсификация деятельности для минимизации сезонных перепадов сбыта.
5. Поэтапная реализация, начиная с опытно-экспериментальной стадии.
Дислокация производства – Киевская область.
Смета первой стадии 200 000 евро. Масштабирование с увеличением мощностей по мере выхода на рынок.
Ожидаемые показатели экономической эффективности 1-й стадии в виде замкнутого проекта:
Период окупаемости - PB, мес. 26
Средняя норма рентабельности - ARR, 65,39 %
Чистый приведенный доход – NPV 343 106 евро
Индекс прибыльности - PI 3,00
Внутренняя норма рентабельности - IRR, 62,23 %
Модифицированная внутренняя норма рентабельности - MIRR, 27,06%
Андрей Викторович
E-mail: bfmgroup@ukr.net
Тел.: +380960429457