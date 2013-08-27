Ищем инвестора (проект по металлообработке)

Додано: Сер 15 лип, 2020 11:00

Благодарю за интерес к проекту.Речь идет об организации производства металлических воздушно-конвекционных отопительных печей-каминов для эксплуатации в индивидуальных малоэтажных домах и других объектах недвижимости.Возникновение идеи было обусловлено желанием установить подобную твердотопливную печь в своем доме. Изучив все, что предлагает рынок, убедился в том, что ничего не устраивает. Либо по качеству исполнения, либо по КПД, либо по эстетике внешнего вида и прочим факторам.Тема прорабатывалась длительное время. Изучены производственные, маркетинговые, управленческие, финансовые аспекты, положительные и отрицательные конструкционные решения всех имеющихся на украинском и зарубежном рынках аналогов.В результате была создана концепция продукта, лишенная всех имеющихся недостатков.Кроме того, проработано множество материалов по патентному поиску, решений, предлагаемых умельцами (видео на YouTube из серии "своими руками").Некоторые рациональные зерна будут использованы.Проектом предполагается полная патентная защита (изобретения, полезных моделей, промышленных образцов, торговой марки).В настоящее время в процессе 2D, 3D черновые концептуальные модели в форматах .a3d (Компас) и .grb (T-Flex CAD).В любом случае, при достижении соглашений о сотрудничестве, конструктивы будут видоизменены исходя из коллегиальных решений предпроектной группы.===Юридическое лицо пока не создавалось, так как предварительно должно быть достигнуто соглашение с финансирующей стороной, которая войдет соучредителем на оговоренных условиях.Пример аналогичных печей на фото (преимущественно российские).