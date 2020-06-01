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Finance.ua: Битва детских карт: monobank vs ПриватБанк
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Сер 17 чер, 2020 14:52
Пропонуємо до обговорення:
Чей детский пластик лучше
Мы сравнили две детские банковские карты по 8 ключевым параметрам. Вот что из этого вышло.
Дивися повний текст Битва детских карт: monobank vs ПриватБанк
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