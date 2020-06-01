RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Кредитні та платіжні картки
/
Finance.ua: Битва детских
карт: monobank vs ПриватБанк

Finance.ua: Битва детских карт: monobank vs ПриватБанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 14:52

Finance.ua: Битва детских карт: monobank vs ПриватБанк

Пропонуємо до обговорення:
Чей детский пластик лучше
Мы сравнили две детские банковские карты по 8 ключевым параметрам. Вот что из этого вышло.

Дивися повний текст Битва детских карт: monobank vs ПриватБанк
D2
 
Повідомлень: 52
З нами з: 28.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Карта в руки 1, 2
D2 » П'ят 06 кві, 2018 11:11
10 6319
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 чер, 2020 15:15
aleksandrovskaya
Finance.ua: Поповнення картки ПриватБанку – просто,...
D2 » П'ят 06 гру, 2019 15:54
2 3629
Переглянути останнє повідомлення
Нед 07 чер, 2020 16:25
alleinxxx
Finance.ua: Лучшие карты для оплаты коммуналки 1, 2, 3
D2 » Сер 27 тра, 2020 13:09
20 1414
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 чер, 2020 09:45
Stringer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.