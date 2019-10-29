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Finance.ua: Рейтинг
дебетових карток

Finance.ua: Рейтинг дебетових карток
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<12345
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 17:53

  IMPRINTER написав:введите пункт о платности выхода по манисенду ... так что видсоточку можете выкинуть

Я так понимаю, там тогда и Приват можно выкинуть? У него ж вроде 0,5%, минимум 5 грн.
А кого еще? С карты А-Банка можно бесплатно отправить на другой банк с P2P? Они ж вроде раньше все у Привата копировали...
ShtormK
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