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Finance.ua: Рейтинг дебетових карток
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Чет 15 жов, 2020 17:07
Искатель написав:
А вот с "Ощада" можно что-то взять, это точно.
А какую карту "Ощада" лучше взять? Вижу, у них какая-то новая появилась, MORE. Может, её? Кто-то с данной картой сталкивался, что скажет?
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ShtormK
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Додано: Чет 15 жов, 2020 17:08
ShtormK написав:
Но Вы правы. Сверху сказали "нужен рейтинг"
Та бог с ним, с этим рейтингом. Его можно просто игнорить, рисуйте там шо хотите.
Но как можно подавать такую информацию в виде воды, а не в виде таблицы - не понимаю
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mustbe
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Додано: Чет 15 жов, 2020 17:47
ShtormK написав: Искатель написав:
А вот с "Ощада" можно что-то взять, это точно.
А какую карту "Ощада" лучше взять? Вижу, у них какая-то новая появилась, MORE. Может, её? Кто-то с данной картой сталкивался, что скажет?
Море эт дебетно-кредитная, типа Уни у Привата
МК(тариф МійКомфорт) от ощада у вас есть в рейтинге.
Посмотрите еще на карты(есть бесплатная) в тарифе МійРахунок, эт карта под депозит.
... делайте хоть что-нибудь!
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