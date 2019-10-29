А какую карту "Ощада" лучше взять? Вижу, у них какая-то новая появилась, MORE. Может, её? Кто-то с данной картой сталкивался, что скажет?
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Чет 15 жов, 2020 17:07
Додано: Чет 15 жов, 2020 17:08
Та бог с ним, с этим рейтингом. Его можно просто игнорить, рисуйте там шо хотите.
Но как можно подавать такую информацию в виде воды, а не в виде таблицы - не понимаю
Додано: Чет 15 жов, 2020 17:47
Море эт дебетно-кредитная, типа Уни у Привата
МК(тариф МійКомфорт) от ощада у вас есть в рейтинге.
Посмотрите еще на карты(есть бесплатная) в тарифе МійРахунок, эт карта под депозит.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 15 жов, 2020 23:09
Действительно, одна карта Ощадбанка уже есть в рейтинге! Хватит.
Кстати, "Найкращу" от Аккорда добавить не получится. Она не проходит по тому же ограничению, что и "Универсальная" от Привата.
Додано: Чет 15 жов, 2020 23:19
Re: Finance.ua: Рейтинг дебетових карток
Нет, это ДВЕ разных Найкращих: бесплатная дебетка MC Debit и платная (150грн) кредитно-дебетная MC World
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 16 жов, 2020 08:37
Re: Finance.ua: Рейтинг дебетових карток
1 "КоКоКард, Форвард Банк" — это неправильное название. КОКО КАРТ — это целая линейка продуктов Форваг.
Правильно использовать название "КОКО КАРД (дебетовая), Форвард Банк"
10 Райф-Аваль с августа запустил новые тарифы "Райф-карта" и "Райф-карта+", он на них должен перевести в этом месяце.
13 А-Банк сделал "ребрендинг" КдВ и теперь называет её "Жовта", которая обслуживается в тарифе КдВ, + присоединил её к программе кешбека
ps А как вам рейтинг банков по технологиям и современности?
Поддержка удалённого открытия счета и идентификации, поддерживают шеринг от Дия, подключены к госслужбе проверки квитанций check.gov.ua, возможность удаленно оформить/перевыпустить действующим клиентам платёжные карты, депозиты, наличие API...
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Сер 21 жов, 2020 18:09
Может, он ее и назвал "Жовта", но на сайте пока что фигурирует "Карта для выплат":
Додано: Сер 21 жов, 2020 18:14
Большое спасибо всем за информацию и подсказки!
Вы реально помогаете!
И, если можно, подскажите в следующей задаче. Интересуют карты (естественно, дебетовые), которые используются форумчанами для снятия наличных.
Например, КДВ Приватбанка позволяет снимать по 20000 грн каждые 3 часа.
А по каким картам еще есть снятие без комиссии + хороший дневной лимит на снятие?
У Альфа-банка месячные лимиты такие, что их пакеты даже рассматривать не стоит.
А кого стоит? Подскажите, пожалуйста. Буду крайне признателен.
Додано: Сер 21 жов, 2020 18:40
Re: Finance.ua: Рейтинг дебетових карток
так это от типа карт и места снятия зависит
например, аваль, премиум пакет -- снятие анлим нашару в любом АТМ мира
правда есть лимиты самой карты, которыми можно управлять через саппорт
... делайте хоть что-нибудь!
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