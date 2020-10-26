навіть коко дебетові діляться над підкатегорії!
звичайна, пенійна, студонська і інші
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Сер 21 жов, 2020 19:11
Re: Finance.ua: Рейтинг дебетових карток
навіть коко дебетові діляться над підкатегорії!
звичайна, пенійна, студонська і інші
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 22 жов, 2020 04:31
Именно Альфу и юзаю.
В месяц - 30к в банкоматах и 2 раза в кассе анлим.
Лично мне - хватает )
Додано: П'ят 23 жов, 2020 21:12
Re: Finance.ua: Рейтинг дебетових карток
Это на бумаге красиво написано, но в реалии могут буть немного хуже. Если банкомат имеет мало денежных средств, то он обругается "Банкомат -- это не средство для снятия больших сумм" и выдаст в 10 раз меньше.
Форумчане предпочитают платёжные карты Visa ибо по ним "чужие" банкомЁты могут за раз выдать больше денег, чем по картам mastercard. Да и нам интересны карты с бесплатным входом, выходом и обслуживанием -- таких карт единицы. Зачастую, где бесплатный вход, то платный выход и наоборот или есть % за обслуживание.
Да и сколько там клиенту надо снять бабосики в месяц? Снятие больших сумм -- единицы или имеют специфический кейс. В добавок есть карты с кешбеком + хорошим депозитным свойством.
От сказанного выше следует, что необходимо рассматривать возможность снятия средней суммы кеша в месяц + какое-то количества этих операций. Остальные средства переправляются туда, есть депозитное свойство или погашение кредитных карт -- в основном через P2P или СЭП. Итого задача должна стоять: банк, в котором есть карта с удобным снятием нала и перевод бабосиков на карты другого банка с минимальными затратами.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Пон 02 лис, 2020 22:49
Интересно, по какой из дебетовой карт наивысший процент на остаток собственных средств?
Додано: Пон 02 лис, 2020 22:51
оуВанКард от Конкорда, 8%
но там обнал, кажись, 0.5%
но есть и шаровой СЭП
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 02 лис, 2020 23:02
КоКо дебетка Форварад
Або Депозитка ФОрварда
15%
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 02 лис, 2020 23:03
ну ток на первые 15К
и больше 1й на ИНН не выдают
а Депозитка -- вааще вымирающий вид
... делайте хоть что-нибудь!
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