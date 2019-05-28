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Finance.ua: Рейтинг
дебетових карток

Finance.ua: Рейтинг дебетових карток
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 19:11

Re: Finance.ua: Рейтинг дебетових карток

  MASolomko написав:КоКоКард, Форвард Банк" — это неправильное название. КОКО КАРТ — это целая линейка продуктов Форваг.
Правильно использовать название "КОКО КАРД (дебетовая), Форвард Банк"


навіть коко дебетові діляться над підкатегорії!
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 04:31

  ShtormK написав:У Альфа-банка месячные лимиты такие, что их пакеты даже рассматривать не стоит

Именно Альфу и юзаю.
В месяц - 30к в банкоматах и 2 раза в кассе анлим.
Лично мне - хватает )
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 21:12

Re: Finance.ua: Рейтинг дебетових карток

  ShtormK написав:КДВ Приватбанка позволяет снимать по 20000 грн каждые 3 часа.
Это на бумаге красиво написано, но в реалии могут буть немного хуже. Если банкомат имеет мало денежных средств, то он обругается "Банкомат -- это не средство для снятия больших сумм" и выдаст в 10 раз меньше.

  ShtormK написав:Интересуют карты (естественно, дебетовые), которые используются форумчанами для снятия наличных.
Форумчане предпочитают платёжные карты Visa ибо по ним "чужие" банкомЁты могут за раз выдать больше денег, чем по картам mastercard. Да и нам интересны карты с бесплатным входом, выходом и обслуживанием -- таких карт единицы. Зачастую, где бесплатный вход, то платный выход и наоборот или есть % за обслуживание.

Да и сколько там клиенту надо снять бабосики в месяц? Снятие больших сумм -- единицы или имеют специфический кейс. В добавок есть карты с кешбеком + хорошим депозитным свойством.
От сказанного выше следует, что необходимо рассматривать возможность снятия средней суммы кеша в месяц + какое-то количества этих операций. Остальные средства переправляются туда, есть депозитное свойство или погашение кредитных карт -- в основном через P2P или СЭП. Итого задача должна стоять: банк, в котором есть карта с удобным снятием нала и перевод бабосиков на карты другого банка с минимальными затратами.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 22:49

Интересно, по какой из дебетовой карт наивысший процент на остаток собственных средств?
Igorenya
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 22:51

  Igorenya написав:Интересно, по какой из дебетовой карт наивысший процент на остаток собственных средств?

оуВанКард от Конкорда, 8%
но там обнал, кажись, 0.5%
но есть и шаровой СЭП
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 23:02

  Igorenya написав:Интересно, по какой из дебетовой карт наивысший процент на остаток собственных средств?


КоКо дебетка Форварад
Або Депозитка ФОрварда
15%
+50грн !
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 23:03

  greenozon написав:
  Igorenya написав:Интересно, по какой из дебетовой карт наивысший процент на остаток собственных средств?


КоКо дебетка Форварад
Або Депозитка ФОрварда
15%

ну ток на первые 15К :wink:
и больше 1й на ИНН не выдают
а Депозитка -- вааще вымирающий вид :P
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 00:17

Re: Finance.ua: Рейтинг дебетових карток

Чи можна очікувати на оновлення данних станом на січень 2021?
AleksD
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 08:04

  AleksD написав:Чи можна очікувати на оновлення данних станом на січень 2021?

Відкрию невеличку таємницю: редакційною колегією заплановано оновлення "Рейтингу дебетових карт" станом на 01.02.2021 року. На 1.01., звісно, робити вже сенсу немає.
Приблизно з 2.02. починається робота над проектом.

У зв'язку з цим звертаюся з проханням до усіх небайдужих форумчан відповісти на кілька запитань:

1. Які карти, на Вашу думку, потрібно добавити у перелік? При цьому прошу завчасно ознайомитися з методикою, там є кілька виключень
Щодо заміни карт "Альфа-Банку" ми в курсі :)

2. Які карти і чому варто виключити з переліку?

3. Побажання, зауваження, можливо, щось будемо змінювати/доповнювати у методиці.

Дякую!
ShtormK
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