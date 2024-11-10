Finance.ua: Рейтинг дебетових карток
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Вів 07 гру, 2021 22:24
Коко заслуженно на первом месте
Igorenya
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Додано: Сер 02 лют, 2022 15:23
Скарбнычка от альянса незаслуженно забыта, вывод через кассу без комиссий, % немного выше чем у форвард - самый высокий по рынку.
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... K0G3EIVH_I
Wirująświatła
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Додано: Вів 29 сер, 2023 23:52
А яка плата за обслуговування у Wincard? Немає ж
Arbitr
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Додано: Сер 30 сер, 2023 21:03
Arbitr Все безоплатно.
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Додано: Чет 31 сер, 2023 22:28
А в статті 0 балів за абонплату
Arbitr
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Додано: Сер 03 лип, 2024 14:02
Шановні учасники форуму!
Редакція працює над оновленням рейтингу дебетових карток. В зв'язку з цим звертаюсь до вас із запитанням: які картки яких банків (звісно, виключно дебетові), на вашу думку, варто додати до рейтингу? Ми плануємо виключити із рейтингу картку Спортбанку (як ту, що вже не випускається), але картку Success Debit на її місце ставити не думали, бо ця картка вже не випускатиметься. Тобто ми будемо розглядати лише картки, які пропонуються банками для нових клієнтів. Чекаю ваших відгуків і коментарів. Наперед дякую за допомогу!
ShtormK
Журналіст форуму
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Додано: Сер 20 лис, 2024 11:42
Wincard від Піреуса з'явилась можливість отримання пластику через Нову пошту.
Arbitr
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Додано: Сер 20 лис, 2024 12:06
Раніше бачив періодичні огляди преміальних карт: умови обслуговування , які плюшки має.
Щось по типу отакого.
https://news.finance.ua/ua/naykrashhi-p ... s-ki-banky
Зараз нема свіжого актуального? Є щось цікавіше (простіше в дотриманні умов безкоштовності , наявність плюшок) ніж чорні карти у Сенса?
Hotab
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