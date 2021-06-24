"...белые пришли - грабют!.." ©
Додано: П'ят 19 вер, 2025 22:34
Додано: Пон 22 вер, 2025 10:31
якщо є якийсь преміум пакет, то поспілкуйся з менеджером. Особисто в мене доки прийняли, ліміт індивідуальний на перекази встановили, при зарахуванні коштів за ОВДП питання від фінмона були лише перший раз..
Правда, можливо ще грає роль зарплатний проект в банку Хоча... Саме фінмону цей проект до одного місця, а от ОК-7 саме те
Додано: Вів 23 вер, 2025 12:42
Райф зробив мегафічу у новому застосунку - пошук банкоматів з валютою (USD) . Наразі показує список з 7-и штук на всю Україну
Додано: Вів 23 вер, 2025 17:58
