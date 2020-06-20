У липні газ здорожчає на 20%: рішення ухвалила Національна комісія з регулювання енергетики.
Дивися повний текст У липні вартість транспортування газу може збільшитись на 20%.
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Додано: Нед 21 чер, 2020 18:55
У липні вартість транспортування газу може збільшитись...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У липні вартість транспортування газу може збільшитись на 20%.
Додано: Нед 21 чер, 2020 18:55
Для этого и разделили стоимость газа и транспортировки.Теперь периодически будут поднимать тариф и на транспортировку и на газ.Увы это страна ,которой управляют аферисты и жулики.
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