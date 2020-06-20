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У липні вартість транспортування
газу може збільшитись...

У липні вартість транспортування газу може збільшитись...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 18:55

У липні вартість транспортування газу може збільшитись...

Пропонуємо до обговорення:
У липні газ здорожчає на 20%: рішення ухвалила Національна комісія з регулювання енергетики. 

Дивися повний текст У липні вартість транспортування газу може збільшитись на 20%.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 18:55

Для этого и разделили стоимость газа и транспортировки.Теперь периодически будут поднимать тариф и на транспортировку и на газ.Увы это страна ,которой управляют аферисты и жулики.
sena_2008atp
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