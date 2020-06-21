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У Мінфіні розповіли, в
яких випадках держава...

У Мінфіні розповіли, в яких випадках держава...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2020 13:36

У Мінфіні розповіли, в яких випадках держава...

Пропонуємо до обговорення:
В рамках угоди з МВФ про боротьбу з відмиванням грошей Україна розробляє систему декларування доходів.

Дивися повний текст У Мінфіні розповіли, в яких випадках держава «закриватиме очі» на походження доходів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2020 13:36

А налоговая разве не видит в наших отчетах источники происхождения?
p_a_l
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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