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У Мінфіні розповіли, в яких випадках держава...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 23 чер, 2020 13:36
Пропонуємо до обговорення:
В рамках угоди з МВФ про боротьбу з відмиванням грошей Україна розробляє систему декларування доходів.
Дивися повний текст У Мінфіні розповіли, в яких випадках держава «закриватиме очі» на походження доходів
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Додано: Вів 23 чер, 2020 13:36
А налоговая разве не видит в наших отчетах источники происхождения?
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