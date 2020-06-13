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Європі загрожує серйозна друга
хвиля коронакризи – Лагард

Європі загрожує серйозна друга хвиля коронакризи – Лагард
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 10:42

Європі загрожує серйозна друга хвиля коронакризи – Лагард

Пропонуємо до обговорення:
Країни Європи, ймовірно, пройшли найважчий етап економічної кризи, викликаної пандемією коронавірусу. При цьому можлива серйозна друга хвиля.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 10:42

Действительно с точки зрения туризма будет очень много изменений. Неразвитые страны (в плане туризма) будут тонуть от локального спроса, ведь отдыхать хочется всегда, а это значит, что маленький бизнес сдающий комнаты и квартиры выживет, а большой будет под вопросом, если находится не в нужном месте, но на безрыбье и рак рыба, поэтому туризм сможет выжить, если выживает туризм выживает и другая инфраструктура возле него - это цепочка жизни. Проблема людей, да и бизнеса в том, что есть внутреннее желание стать монополистом и чтобы конкурент сдал позиции, но монополия это тоже ответственность, к этому нужно быть готовым, в противном случае от неспособности покрыть спрос качество пострадает. В общем ждем и наблюдаем как меняется мир. ...
asdrud2016
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