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Де оформити електронний
підпис: інструкція Мінцифри

Де оформити електронний підпис: інструкція Мінцифри
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 13:55

Де оформити електронний підпис: інструкція Мінцифри

Пропонуємо до обговорення:
Щоб скористатися цифровими сервісами або е-документообігом, треба мати електронний підпис.

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