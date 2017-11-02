Приглашаем Вас на онлайн-конференцию, которая пройдет 02 июля в 11:00 где вы узнаете, про неочевидные риски инвестирования в Украине по следующим направлениям: банковские депозиты и особенности их финансового мониторинга, покупка первичной и вторичной недвижимости (типовые мошеннические схемы), вклады в финансовые учреждения и кредитные союзы (особенности оценки и проверки деятельности), типовые мошеннические схемы на рынке торговли ценными бумагами и Forex, особенности определения финансовых пирамид.