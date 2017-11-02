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Неочевидные риски
инвестирования в Украине

Неочевидные риски инвестирования в Украине
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 10:36

Неочевидные риски инвестирования в Украине

Приглашаем Вас на онлайн-конференцию, которая пройдет 02 июля в 11:00 где вы узнаете, про неочевидные риски инвестирования в Украине по следующим направлениям: банковские депозиты и особенности их финансового мониторинга, покупка первичной и вторичной недвижимости (типовые мошеннические схемы), вклады в финансовые учреждения и кредитные союзы (особенности оценки и проверки деятельности), типовые мошеннические схемы на рынке торговли ценными бумагами и Forex, особенности определения финансовых пирамид.

Забронировать место бесплатно: https://webinar.rsg.ua

Мы бесплатно поделимся ценными знаниями, как выявить мошенников, оценить безопасность вложений и не потерять инвестиции .
Ответим на интересующие вопросы всех участников вебинара.

Участие в вебинаре бесплатное. Регистрируйтесь прямо сейчас! https://webinar.rsg.ua
admqwerty
 
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З нами з: 18.03.20
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