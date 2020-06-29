Огляд головних макропоказників!
Чому для України так важлива співпраця з МВФ?
Тимофій Милованов - екс-міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства відповідає на актуальні запитання
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Вів 30 чер, 2020 17:47
Як Україні врятувати бізнес та відмовитись від МВФ
Як Україна може мінімізувати економічні ризики, такі як: безробіття, проблеми малого та середнього бізнесу, та можлива девальвація нацвалюти. Які кроки має для цього зробити уряд?
Огляд головних макропоказників!
Чому для України так важлива співпраця з МВФ?
Тимофій Милованов - екс-міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства відповідає на актуальні запитання
Більш детально:
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