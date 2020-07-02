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Як Україні врятувати бізнес
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Як Україні врятувати бізнес та відмовитись від МВФ
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 17:47

Як Україні врятувати бізнес та відмовитись від МВФ

Як Україна може мінімізувати економічні ризики, такі як: безробіття, проблеми малого та середнього бізнесу, та можлива девальвація нацвалюти. Які кроки має для цього зробити уряд?

Огляд головних макропоказників!

Чому для України так важлива співпраця з МВФ?

Тимофій Милованов - екс-міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства відповідає на актуальні запитання

Більш детально:

Як Україні врятувати бізнес та відмовитись від МВФ
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 16:57

  Ірина_ написав:Як Україна може мінімізувати економічні ризики, такі як: безробіття, проблеми малого та середнього бізнесу, та можлива девальвація нацвалюти. Які кроки має для цього зробити уряд?

Огляд головних макропоказників!

Чому для України так важлива співпраця з МВФ?

Тимофій Милованов - екс-міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства відповідає на актуальні запитання

Більш детально:

Як Україні врятувати бізнес та відмовитись від МВФ

а эксперта не из соросят можно?
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 17:08

      jj1981ua написав:
      Ірина_ написав:Як Україна може мінімізувати економічні ризики, такі як: безробіття, проблеми малого та середнього бізнесу, та можлива девальвація нацвалюти. Які кроки має для цього зробити уряд?

    Огляд головних макропоказників!

    Чому для України так важлива співпраця з МВФ?

    Тимофій Милованов - екс-міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства відповідає на актуальні запитання

    Більш детально:

    Як Україні врятувати бізнес та відмовитись від МВФ

    а эксперта не из соросят можно?


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    Ірина_
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    Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:29

    "як рибку з'їсти і на ... сісти"...
    ВТБ банк - шахрай.
    27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. http://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його. Развалинами ВТБ удовлетворен
    Betis_ck
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    Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:55

    Как милованушка учил:
    1. пиши донос первым, иначе напишут на тебя. Повод - не имеет значения
    2. если не съешь ты - съедят тебя
    3. человек человеку - волк

    Ничего не забыл?
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    Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:58

    По мнению Милованова, доносительство - полезная функция в обществе, позволяющая "стать на вершине пищевой цепочки". "Это правила игры. Если на вас написали донос - значит, вы проиграли. Вы должны быть лучше, вы должны написать быстре на вашего противника и оппонента. То есть, суть не в том, что лично вы сделали, а в том, что вы быстрее вычисляете, с кем вам не по пути, и сжираете того человека первым. Никого не волнует на самом деле, вы пытали людей, вырезали им глаза, или нет. Важно: десять процентов, или какой-то процент людей в этой системе должен быть наказанным, чтобы все боялись. А вам необходимо поддерживать дисциплину в этой системе. И, соответственно, вам необходимо постоянно играть в эту игру и постоянно угадывать, кто ваш следующий противник. А вы карабкаетесь вверх по иерархической лестнице. Фуд чейн - пищевая цепочка - вы хотите забраться на верх пищевой цепочки. Но там мест меньше, чем людей. И вы должны четко понимать, кто ваш первый и основной конкурент, и удирать его... На самом деле неважно, какие вы правила нарушаете. Важно, что на вас настучали быстрее, чем вы настучали", - говорит Милованов.
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    Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:01

    Также он добавляет, что со стороны такие правила игры могут казаться несправедливыми, но на деле только те, кто их принимает и понимает, могут добиться своей цели.

    "Но со стороны выглядит так, что это какая-то несправедливость. На самом деле, это неважно, какие правила вы нарушаете. Важно, что на вас настучали быстрее, чем вы настучали. То есть у каждого есть картбланш. Это, знаете, есть такая игры: у вас комитет, и у вас есть право убить одного человека. И все каждый день пытаются убить одного человека. И если над вами верхушка остановилась, вы туда двигаетесь. Или у вас есть вероятность убить человека раз в 10 дней, то есть это такая игра, в которой вы постоянно идете вперед", - говорит Милованов.
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    Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:06

      Вкладчик1234 написав:Как милованушка учил:
    1. пиши донос первым, иначе напишут на тебя. Повод - не имеет значения
    2. если не съешь ты - съедят тебя
    3. человек человеку - волк

    Ничего не забыл?

    смотрел, давненько, правда этот видосик - понравилось. Душевненько так, милосердие и честь - это явно не про этого бузинес трэнэра, что величает себя "экс-министром".
    начиная с 2014, зачастую ключевые министерства и всякие Набсоветы возглавляют весьма экстравагантные люди, к сабжу имеющие весьма посредственное отношение.
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