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Як Україні врятувати бізнес
та відмовитись від МВФ

Як Україні врятувати бізнес та відмовитись від МВФ
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 13:51

Ірина_ Дякую що розповіли! :D :D :D :D
Иван22
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 12:41

Re: Як Україні врятувати бізнес та відмовитись від МВФ

Ірина, перш ніж відповісти на запитання, необхідно визначити і конкретизувати поняття хто такі "Україна".
awant
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 22:27

  Ірина_ написав:Як Україна може мінімізувати економічні ризики, такі як: безробіття, проблеми малого та середнього бізнесу, та можлива девальвація нацвалюти. Які кроки має для цього зробити уряд?

Ну, во-первых, главная проблема - это демографическая ситуация (соотношение работающих к неработающим и подушная долговая нагрузка на проживающее население, учитывая естественную убыль через смерть и миграцию в другие страны). Её быстро не исправить НИКАК. В принципе никак.

Вторая проблема - это экономические условия. Эта проблема комплексная: налоговая система и налоговые ставки для не-ЕС страны, качество контролирующих органов, суды-прокуратуры всякие, налоговая, состоящая из беспредельщиков не несущих никакой личной ответственности за свои решения и постановления, бюрократическая трудность доступа на внешние рынки для украинского бизнеса.

Как видите в списке актуальных проблем до кредита МФВ даже и не дойти, но вот требования которые МВФ ставит для выдачи своего кредита - часть из перечисленных проблем и призваны решить.

Что касается девальвации: она на самом деле бывает полезна. Возьмём, допустим, китайца (вьетнамца/малазийца/тайванца), шьющего тапочки за $50/мес и украинца, шьющего точно такие же тапочки, но за $300/мес. Чья продукция конкурентоспособна на рынке т.е. вообще будет продаваться?
Grover
 
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  #<12
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