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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Суб 18 лип, 2020 12:41
Re: Як Україні врятувати бізнес та відмовитись від МВФ
Ірина, перш ніж відповісти на запитання, необхідно визначити і конкретизувати поняття хто такі "Україна".
Додано: Суб 25 лип, 2020 22:27
Ну, во-первых, главная проблема - это демографическая ситуация (соотношение работающих к неработающим и подушная долговая нагрузка на проживающее население, учитывая естественную убыль через смерть и миграцию в другие страны). Её быстро не исправить НИКАК. В принципе никак.
Вторая проблема - это экономические условия. Эта проблема комплексная: налоговая система и налоговые ставки для не-ЕС страны, качество контролирующих органов, суды-прокуратуры всякие, налоговая, состоящая из беспредельщиков не несущих никакой личной ответственности за свои решения и постановления, бюрократическая трудность доступа на внешние рынки для украинского бизнеса.
Как видите в списке актуальных проблем до кредита МФВ даже и не дойти, но вот требования которые МВФ ставит для выдачи своего кредита - часть из перечисленных проблем и призваны решить.
Что касается девальвации: она на самом деле бывает полезна. Возьмём, допустим, китайца (вьетнамца/малазийца/тайванца), шьющего тапочки за $50/мес и украинца, шьющего точно такие же тапочки, но за $300/мес. Чья продукция конкурентоспособна на рынке т.е. вообще будет продаваться?
Додано: Чет 10 вер, 2020 17:36
как можно конкурировать с польскими или немецкими бизнесами когда они торгуют на онлайн площадках итд со всем миром а наш бизнес только внутри песочницы Украина
где пейпал как тут жить можно.
Додано: Чет 24 вер, 2020 22:54
в Китаї взагалі відсутні або мікроскопічні податки
+50грн !
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Додано: П'ят 25 вер, 2020 17:23
kydr9lwka2 Можно приём банковских карт легко подключить на своём сайте.
Или вы имеете ввиду аукцион ebay? Там да, нужен paypal, или через посредников, а это дополнительные расходы.
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