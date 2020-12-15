Як Україні врятувати бізнес та відмовитись від МВФ

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Суб 25 лип, 2020 21:27
Ну, во-первых, главная проблема - это демографическая ситуация (соотношение работающих к неработающим и подушная долговая нагрузка на проживающее население, учитывая естественную убыль через смерть и миграцию в другие страны). Её быстро не исправить НИКАК. В принципе никак.
Вторая проблема - это экономические условия. Эта проблема комплексная: налоговая система и налоговые ставки для не-ЕС страны, качество контролирующих органов, суды-прокуратуры всякие, налоговая, состоящая из беспредельщиков не несущих никакой личной ответственности за свои решения и постановления, бюрократическая трудность доступа на внешние рынки для украинского бизнеса.
Как видите в списке актуальных проблем до кредита МФВ даже и не дойти, но вот требования которые МВФ ставит для выдачи своего кредита - часть из перечисленных проблем и призваны решить.
Что касается девальвации: она на самом деле бывает полезна. Возьмём, допустим, китайца (вьетнамца/малазийца/тайванца), шьющего тапочки за $50/мес и украинца, шьющего точно такие же тапочки, но за $300/мес. Чья продукция конкурентоспособна на рынке т.е. вообще будет продаваться?
Додано: Чет 10 вер, 2020 16:36
как можно конкурировать с польскими или немецкими бизнесами когда они торгуют на онлайн площадках итд со всем миром а наш бизнес только внутри песочницы Украина
где пейпал как тут жить можно.
Додано: Чет 24 вер, 2020 21:54
в Китаї взагалі відсутні або мікроскопічні податки
+50грн !
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Додано: П'ят 25 вер, 2020 16:23
kydr9lwka2 Можно приём банковских карт легко подключить на своём сайте.
Или вы имеете ввиду аукцион ebay? Там да, нужен paypal, или через посредников, а это дополнительные расходы.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 09:43
Пейпалу мешает законодательство нашей страны. Ну и коррупция. А так же то, что в любой момент любую платёжную систему по щелчку пальцев могут прикрыть по надуманной причине. Так что бизнесу остаётся только с ликпеем и ВФП работать. А так в принципе никто не мешает бизнесу торговать онлайн. Основная проблема нашего бизнеса даже не в пейпале, а в том что подавляющее большинство "бизнесменов" работают по схеме "купить у китайцев и продать нашим лохам втридорого". И самое обидное что ~50% от выручки заберёт государство своими налогами. Даже если ты ничего не продал (привет петрушке).
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
Додано: П'ят 11 гру, 2020 09:54
Re: Як Україні врятувати бізнес та відмовитись від МВФ
Меньше пилить.
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Додано: Сер 16 гру, 2020 10:45
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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