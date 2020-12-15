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Як Україні врятувати бізнес
та відмовитись від МВФ

Як Україні врятувати бізнес та відмовитись від МВФ
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 12:51

Ірина_ Дякую що розповіли! :D :D :D :D
Иван22
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 21:27

  Ірина_ написав:Як Україна може мінімізувати економічні ризики, такі як: безробіття, проблеми малого та середнього бізнесу, та можлива девальвація нацвалюти. Які кроки має для цього зробити уряд?

Ну, во-первых, главная проблема - это демографическая ситуация (соотношение работающих к неработающим и подушная долговая нагрузка на проживающее население, учитывая естественную убыль через смерть и миграцию в другие страны). Её быстро не исправить НИКАК. В принципе никак.

Вторая проблема - это экономические условия. Эта проблема комплексная: налоговая система и налоговые ставки для не-ЕС страны, качество контролирующих органов, суды-прокуратуры всякие, налоговая, состоящая из беспредельщиков не несущих никакой личной ответственности за свои решения и постановления, бюрократическая трудность доступа на внешние рынки для украинского бизнеса.

Как видите в списке актуальных проблем до кредита МФВ даже и не дойти, но вот требования которые МВФ ставит для выдачи своего кредита - часть из перечисленных проблем и призваны решить.

Что касается девальвации: она на самом деле бывает полезна. Возьмём, допустим, китайца (вьетнамца/малазийца/тайванца), шьющего тапочки за $50/мес и украинца, шьющего точно такие же тапочки, но за $300/мес. Чья продукция конкурентоспособна на рынке т.е. вообще будет продаваться?
Grover
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 15:25

Актуально!
Klegman
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 16:36

как можно конкурировать с польскими или немецкими бизнесами когда они торгуют на онлайн площадках итд со всем миром а наш бизнес только внутри песочницы Украина
где пейпал как тут жить можно.
kydr9lwka2
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Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 06:22

В Китае ниже налоги.
Поэтому - никак.
w1547
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 21:54

в Китаї взагалі відсутні або мікроскопічні податки

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+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 16:23

kydr9lwka2 Можно приём банковских карт легко подключить на своём сайте.
Или вы имеете ввиду аукцион ebay? Там да, нужен paypal, или через посредников, а это дополнительные расходы.
w1547
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 09:43

  kydr9lwka2 написав:как можно конкурировать с польскими или немецкими бизнесами когда они торгуют на онлайн площадках итд со всем миром а наш бизнес только внутри песочницы Украина
где пейпал как тут жить можно.

Пейпалу мешает законодательство нашей страны. Ну и коррупция. А так же то, что в любой момент любую платёжную систему по щелчку пальцев могут прикрыть по надуманной причине. Так что бизнесу остаётся только с ликпеем и ВФП работать. А так в принципе никто не мешает бизнесу торговать онлайн. Основная проблема нашего бизнеса даже не в пейпале, а в том что подавляющее большинство "бизнесменов" работают по схеме "купить у китайцев и продать нашим лохам втридорого". И самое обидное что ~50% от выручки заберёт государство своими налогами. Даже если ты ничего не продал (привет петрушке).
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 09:54

Re: Як Україні врятувати бізнес та відмовитись від МВФ

Меньше пилить.
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 10:45

  jj1981ua написав:а эксперта не из соросят можно?
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Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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