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В Україні хочуть в шість
разів підвищити штрафи за...

В Україні хочуть в шість разів підвищити штрафи за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 16:00

В Україні хочуть в шість разів підвищити штрафи за...

Пропонуємо до обговорення:
МВС буде пропонувати підвищити штраф з 510 до 3400 гривень.

Дивися повний текст В Україні хочуть в шість разів підвищити штрафи за перевищення швидкості.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 16:00

Планують запропонувати -- може, мабуть, ніколи, хоча
svyatoslav_hromyak
 
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