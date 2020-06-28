МВС буде пропонувати підвищити штраф з 510 до 3400 гривень.
Дивися повний текст В Україні хочуть в шість разів підвищити штрафи за перевищення швидкості.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 01 лип, 2020 16:00
В Україні хочуть в шість разів підвищити штрафи за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні хочуть в шість разів підвищити штрафи за перевищення швидкості.
|