МВС буде пропонувати підвищити штраф з 510 до 3400 гривень.
Дивися повний текст В Україні хочуть в шість разів підвищити штрафи за перевищення швидкості.
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Додано: Сер 01 лип, 2020 16:00
В Україні хочуть в шість разів підвищити штрафи за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні хочуть в шість разів підвищити штрафи за перевищення швидкості.
Додано: Сер 01 лип, 2020 16:27
Получается, что превышение до 50 не хотят даже менять? И можно во дворе, где играют дети и где разрешено до 20 км/ч кататься 65 км/ч за 127 грн? Неплохо.
В чем проблема сделать что-то вроде:
превышение
на 5-10 км/ч - предупреждение
на 11-29 км/ч - 2500 грн - после трех превышений в год - 5000 грн
на 30-59 км/ч - 5000 грн - после трех превышений в год - забирать права
более 60 км/ч - сразу забирать права.
Я как водитель, не понимаю как можно не заметить превышение на 50 км/ч, это только намеренно можно сделать, положив болт на свою жизнь и все жизни вокруг.
Додано: Сер 01 лип, 2020 18:21
Я не против, но напрягает
Как будет определяться "систематически" ? И почему 3400 ? 34000 было бы лучше для любителей поганять.
Додано: Сер 01 лип, 2020 19:13
Немає потреби, 510грн. достатньо, можна за повторно протягом місяця до 1000 грн.,
Додано: Сер 01 лип, 2020 19:46
Ребят, есть один нюанс. Но законодатель его не учёл.
Есть места двух типов: там где повышать нельзя и там где повышать,скажем так, нежелательно. Смотрите: если есть дорога типа автомагистрали и там можно топить 130 (и на дороге нет пешеходов, велосипедистов, гужевого транспорта), что страшного в превышении скорости там? Ну буду я ехать не 130, а 150 - но никому не создам проблем.
А вот превышение скорости в жилой зоне и возле садиков/школ/ВУЗов - тут совсем другое дело! Здесь надо, как говорил Виктор Марьянович, "наказывать, жестоко наказывать".
Кроме того, почитайте российского блоггера Варламова. Он пишет, что улицы надо проектировать так, чтоб сложно было нарушить. Если в жилой зоне постоянно шиканы и дорога изгибается, никому и в голову не прийдёт там гонять. Если на дороге вместо асфальта брусчатка, это также побудит снизить скорость.
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