В Україні хочуть в шість разів підвищити штрафи за...

Додано: Сер 01 лип, 2020 19:46

Ребят, есть один нюанс. Но законодатель его не учёл.

Есть места двух типов: там где повышать нельзя и там где повышать,скажем так, нежелательно. Смотрите: если есть дорога типа автомагистрали и там можно топить 130 (и на дороге нет пешеходов, велосипедистов, гужевого транспорта), что страшного в превышении скорости там? Ну буду я ехать не 130, а 150 - но никому не создам проблем.

А вот превышение скорости в жилой зоне и возле садиков/школ/ВУЗов - тут совсем другое дело! Здесь надо, как говорил Виктор Марьянович, "наказывать, жестоко наказывать".



Кроме того, почитайте российского блоггера Варламова. Он пишет, что улицы надо проектировать так, чтоб сложно было нарушить. Если в жилой зоне постоянно шиканы и дорога изгибается, никому и в голову не прийдёт там гонять. Если на дороге вместо асфальта брусчатка, это также побудит снизить скорость.