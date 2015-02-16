Шановні форумчани!
Останнім часом банки приносять чималі неприємні сюрпризи клієнтам, не виконуючи належним чином свої зобов'язання.
Ви ж активно протестуєте проти цього неподобства в рамках закону, вимагаючи свою чесно зароблену винагороду, ділитеся корисними лайфхаками та секретами свинорильства.
Хочемо Вас підтримати в цій добрій справі та оголосити про новий конкурс – заслужений свинорил форуму Finance.ua.
Умови конкурсу прості. Ви самостійно зможете обрати переможця, методом звичайного голосування в цій темі.
Правила конкурсу
1. Загалом конкурс триває з 1.07.2020 по 30.09.2020 в три етапи. 1 етап з 1.07 по 31.07, 2 етап з 1.08 по 31.08, 3 етап з 1.09 по 30.09
2. Щомісяця голосуємо за учасників та обираємо 3 найкращих зі званнями - свинорил 100 lvl, свинчатко банківське звичайне, п'ятачок. Переможці отримують медалі.
3. У голосуванні можуть брати участь всі форумчани, що були зареєстровані на форумі не пізніше 01.01.2020. Голоси від учасників, що були зареєстровані пізніше, враховуватись не будуть.
4. Кандидат має бути дійсним учасником форуму, що зареєстрований не пізніше 01.01.2020 та має не менше 100 повідомлень на форумі.
5. Щомісяця враховуються 3 голоси від одного учасника, навпроти кожного звання (свинорил 100 lvl, свинчатко банківське звичайне, п'ятачок) з чіткими нікнеймами кандидатів. Переголосування не враховується.
6. В підсумку за квартал обираємо абсолютного переможця, який отримає звання заслужений свинорил Finance.ua.
Для участі в конкурсі рекомендуємо посміхнутися та бажаємо гарного настрою